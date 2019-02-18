1.7 milyar insanın banka hesabı yok

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, teknolojik gelişmelere rağmen dünyada 1,7 milyar insan halen bankaya ulaşamamış durumda olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu Dünya Melek Yatırım Forumu'nda (World Business Angels Investment Forum - WBAF) Bakanlar Masası Paneli'nin moderatörlüğünü eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yaptı.

Panelde bir değerlendirme konuşması yapan Şimşek, melek yatırımcılığın artık dünya ekonomisinde önemli bir rolünün bulunduğunu belirterek, "Yatırım bulmak ve öz yatırım sağlamak, özellikle gelecekte çok önemli olacak. Uzun dönemde oluşabilecek ileri düzeydeki durağanlıktan kaçınmak için öz yatırım önündeki kısıtlamaları kaldırmak önemli" ifadelerini kullandı.

Global Findex'in 2017'de yayınladığı bir rapora göre, yaşanan onca teknolojik gelişmeye rağmen dünyada hala finansa erişim sağlayamamış kalabalık bir kitlenin bulunduğuna dikkati çeken Şimşek, "Dünyada 1,7 milyar insan halen bankaya ulaşamamış durumda. Bankaya erişim sağlayamamış insanların çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor. Bu çok ciddi bir durum. Bu konu G20 ajandasında konuşulan önemli konulardan biri. Türkiye, G20'ye ev sahipliği yaptığında farkına vardık ki ajandamızda finansal erişim ve yatırımlar üzerinde en çok yoğunlaşmamız gereken konuların başındaydı" bilgilerini verdi.

"Dünyadaki en yüksek oran"

WBAF Başkanı Baybars Altuntaş ise Türkiye'nin start-up ekonomisi açısından 8 yıl önce Avrupa'nın 32. ülkesi olduğunu anımsatarak, "Türkiye, geçen yıl 500 milyon euroyu aşan yatırımla Avrupa'nın 5. büyük melek yatırım pazarı haline geldi. Bu hızlı gelişmenin sebebi, Türkiye'nin Birleşik Krallık'tan sonra bu konuda kanuna sahip tek ülke olmasıdır. 2018 sonu itibarıyla 471 melek yatırımcı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından akredite edilmiş durumda. Bunlar da yapmış oldukları yatırımın yüzde 75'ini vergilerden düşebiliyorlar. Bu da dünyadaki en yüksek oran. Böylelikle Türkiye start-up ekonomisinde çok hızlı bir yol kat etti" diye konuştu.