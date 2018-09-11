4 bankanın notunu indirdi

Fitch, Anadolubank, Fibabanka, Şekerbank ve Odeabank'ın notlarını düşürdü.

11 EYLÜL, 20180
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4 bankanın notunu indirdi

Fitch, Ratings, Anadolubank ve Fibabanka'nın uzun vadeli kredi notlarını BB-'dan B+&la, Şekerbank'ın kredi notunu B+'dan B'ye ve Odeabank'ın notunu BB-'den B'ye indirdi.

Fitch bu bankaların Yaşayabilirlik Notlarını da düşürürken, notları olası bir indirim için izlemeden çıkardı, görünümlerini 'negatif' olarak belirledi.

Fitch, not indiriminin son dönemde piyasa oynaklığı döneminde bankaların performanslarına, varlık kalitelerine, likidite ve fonlama profillerine yönelik artan riski yansıttığını, ekonomide sert bir iniş yaşanması ve yatırımcı güveninde kötüleşme riskini de hesaba kattıklarını vurguladı.

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