Fitch Ratings Inc.'in iştiraki Fitch Solutions Group Ltd.'nin (FSG) makro araştırma biriminin raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

TCMB'nin gelecek aylarda yabancı fon girişi ihtiyacı ve yurt içi mudilere yönelik TL'yi cazip kılmak için politika faizinin gevşetilmesi yönünde alanı bulunmadığı belirtilen değerlendirmeye göre kurum, yine de 2019 yılında politika faizinde 400 baz puan faiz indirimi bekliyor.

Fitch Solutions'ın değerlendirmesinde TL'nin daha fazla zayıflaması ve sıkı dış finansman koşullarının büyük bir ihtimalle TCMB'nin parasal gevşemeyi ertelemesi anlamına geleceği ifade edildi.

Kurum raporunda, Fitch Solutions Macro Research tarafından yayınlanan raporun Fitch Ratings'in kredi notları üzerine bir yorumlama olmadığı belirtildi.