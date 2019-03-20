Bankalara 'pozitif ayrımcılık' tavsiyesi

Türkiye Bankalar Birliği, "iyi niyetli müşterilere", borcunu hiç ödemeyenlere göre daha olumlu bir yaklaşım gösterilmesi, kredi kanallarının açık tutulması tavsiyesinde bulundu.

20 MART, 20190
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Bankalara 'pozitif ayrımcılık' tavsiyesi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), borcunu ödemekte zorlanan iyi niyetli kişiler için kredi kanallarının açık tutulması tavsiyesinde bulundu.

"Tahsilat, ödeme, borçlanma gibi finansal performansları farklı nedenlerle, geçici olarak aksadığı ve nakit akışları bozulduğu için bazı gerçek ve tüzel kişi müşteriler bankalara ve finansal kurumlara olan kredi, çek ve senet borçlarını vadesinde ödeyememektedirler" tespitine yer verilen TBB notunda şunlar kaydedildi:

"Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, yükümlülüklerini gecikmeli de olsa yerine getiren/getirmeye çalışan iyi niyetli müşterilere; borcunu hiç ödemeyenlere göre daha olumlu bir yaklaşım gösterilmesi, finansal işlemlerinin sağlıklı şekilde devamlılığının sağlanması, kredi kanallarının açık tutulması amacıyla bir tavsiye kararı almıştır.

Buna göre, gecikmiş borç tutarlarının tamamını ödeyen veya yeniden yapılandıran gerçek ve tüzel kişilerin kredi taleplerinin değerlendirilmesinde, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan negatif nitelikli kayıtlarının daha düşük bir risk kriteri ile dikkate alınabilmesi yönünde üyelere tavsiyede bulunulmuştur."

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