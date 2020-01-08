Bankaların 2020 hesapları

2019’a dünyada ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları ve Brexit, Türkiye özelinde ise jeopolitik belirsizlikler ve büyüme sancıları damgasını vurdu. Tüm bunların ışığında bankacılıkta ilk dokuz ayda kredilerin büyümesi yüzde 6 ile sınırlı kaldı. Mevduat tarafında ise aynı dönemde, ekonomi yönetiminin tasarrufa yönelik adımlarıyla yüzde 16 büyüme yazıldı. “Türkiye ekonomisinde bu yılın ikinci yarısında ekonomide toparlanma eğilimi görmeye başladık” diyen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, enflasyondaki düşüş ve gelişmiş ülke merkez bankalarının genişleyici yönde adımlarıyla yurt içinde destekleyici bir para politikası oluştuğuna dikkat çekiyor. Yılın ikinci yarısında düşen enflasyon ve kredi faizlerinde görülen düşüşe paralel yeniden artış eğilimine giren kredilerin 2020’de de bu olumlu havayı sürdürmesi bekleniyor. Yine de Citibank Türkiye Genel Müdürü Serra Akçaoğlu, “2020 de kolay olmayacak. Bankaların kârlılıklarını korumak için doğru adımları atması gerekecek” diye konuşuyor. Aslında banka yöneticilerinin çoğunun hem 2020’de Yeni Ekonomi Programı’nda açıklanan yüzde 5 büyüme hedefi hem ertelenmiş yatırımların hayata geçirilmesiyle kredi talebinde daha iyimser bir yıl olacağı konusunda hemfikir olduklarını söylemek mümkün. Bu ortamda büyük, küçük her bankanın 2020 için güçlü büyüme hesapları var. Tabii sektörün önemli oyuncularının büyüme stratejileri, uzmanlaştıkları alanlara göre farklılaşıyor.

BÜYÜKLERDE KOBİ ODAKTA

Büyük oyuncuların 2020 planları, odaklandıkları bankacılık alanlarına göre farklılık gösteriyor. “2020’de güçlü risk yönetimimizi temel alarak kârlılığa ve sürdürülebilir büyümeye odaklanmaya devam edeceğiz” diyen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, dijital yatırımlarıyla bireysel bankacılıkta konumlarını korumayı ve KOBİ başta olmak üzere tüm tüzel segmentlerde büyümeyi hedeflediklerini açıklıyor. Bankanın gelecek yıl önceliğinde, fonlama kaynaklarını çeşitlendirerek geniş yatırımcı kitlelerine ulaşmak da var. Güzeloğlu, 2020 planlarını şöyle aktarıyor: “Gelecek yıl kredilerde yüzde 12-15 ve mevduatta da paralel büyüme hedefliyoruz. Büyümemizi, yeni müşteri kazanarak, müşterilerimizin ana bankası olarak onlara yakınlaşarak ve tabana yaygın mevduat büyüme stratejimizle devam ettireceğiz. 2019 yılında yenilikçi finansal zeka uygulamamız Q’yu ve KOBİ’leri dijital dönüşüme hazırlamak üzere Dijital Köprü projesini hayata geçirdik, bu tip yeniliklere devam edeceğiz.” İlk 7 özel banka arasında yerini alan TEB de 2020 için özellikle KOBİ tarafında büyüme planları kuruyor. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, “2019’da büyüme stratejimizde ağırlıklı kurumsal ile bireysel bankacılık ve KOBİ tarafında da dengelenme vardı. Aslında KOBİ’lerin en güçlü bankalarından biriyiz, bu stratejiyi devam ettirmek istiyoruz. 2020’de biraz daha KOBİ tarafına yönelerek, kredilerde dengeli dağılımla büyümek istiyoruz” diyor. Banka, gelecek yıl kredi ve mevduatta, sektörün 1-2 puan üstünde yani yüzde 16-17 büyümeyi hedefliyor. Leblebici, “Bir tek bireyselde tüketici kredilerinde büyüme bu oranın üstünde olur çünkü ihtiyaç kredilerinde daha gelmek istediğimiz yere gelmedik. 2019’un ilk 10 ayında yüzde 45 büyüdük. Bu alanın büyümede doğru olduğunu düşünüyoruz. Kurumsal bankacılıkta da 2020’de büyük projeler olmasa da ilave yatırımlar ve kapasite yatırımları için talepler gelecek” yorumunda bulunuyor.

HEDEFLER NASIL?

Yapı Kredi de son iki yıldır tüm adımlarını 2020 vizyonuyla atıyor. “2018 Mayıs’ında 2020 vizyonumuzu açıkladık, müşteriyi odağımıza alarak devam edeceğimizi belirttik” şeklinde konuşan Yapı Kredi Genel Müdürü Gökhan Erün, 2020 stratejilerini şöyle özetliyor: “2020’de tüzel ve bireyselde hem kredi hem mevduatta daha yaygın olma hedefimiz var. Mevduatta daha yaygın müşteriye hitap edip, onlardan daha uygun tutarlı mevduat alıyorsanız o zaman maliyetler de daha mantıklı oluyor. Böylece daha uygun maliyetli kredi verebiliyoruz. Bu stratejiyle aynen devam edeceğiz. 2020 yılı sonrasında temettü ödeyen bir banka olmak istiyoruz.” Yeni sermayedarı Emirates NBD’yle satışı sonrası DenizBank’ın da geleceğe yönelik iddialı hedefler var. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş satın alma sonrası bu hedefleri şöyle özetliyor: “Yeni sermayedarımızla gelecek stratejimiz üzerine çalışacağız. 5 yıllık stratejimiz 14 milyon olan müşteri sayımızı 20-25 milyona çıkarmak. Pazar payımızı bugünkü yüzde 6-7’lerden yüzde 10’a çıkaracağız. İlk 4 özel banka arasına girmek hedefimiz var. İlk 4 özelde pazar payı bandı yüzde 10-12. Biz de sermaye ve kârlılıkla bu oranlara çıkabiliriz.” Sektörün en büyük kalkınma bankası TSKB’nin genel müdürü Suat İnce ise kalkınma finansmanı, yatırım bankacılığı ve danışmanlık alanlarında değer yaratmaya devam edeceklerini söylüyor. İnce, gelecek yıla dair planlarını şöyle açıklıyor: “Çin Kalkınma Bankası ile 200 milyon dolarlık kaynak anlaşması imzaladık. Üretim, sanayi, enerji, altyapı, sağlık ve eğitim projelerini destekleyeceğiz. Fransız Kalkınma Ajansı’yla 85 milyon Euroluk kredi anlaşması yaptık, kadın istihdamına fırsat tanıyan şirketlerin yatırımlarına kaynak sağlayacağız. Özel sektörün yenilenebilir enerji, altyapı, imalat, enerji ve kaynak verimliliği, AR-GE, inovasyon projeleri, sağlık, eğitim yatırımlarını finanse edeceğiz.”

KÜÇÜKLERDE PLANLAR

Orta ve altı ölçekli bankalarda daha çok kurumsal odaklı stratejiler dikkat çekiyor. Öncelik olarak gördüğü ihracatçılara desteğini yılın ilk 9 ayında yüzde 40 artıran Alternatif Bank’ın genel müdürü Kaan Gür, “Bu rakamı yıl sonunda 1 milyar dolara, 2020’nin ilk 6 ayında ise 1,5 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Özellikle TL ticari kredilerde büyüyeceğiz. 2020’de de özel bankacılığa odaklanacağız, müşterilere özel deneyimler sunacağız. 2020’de kredi ve mevduatta yüzde 15-20 büyümeyi hedefliyoruz” şeklinde konuşuyor. HSBC Türkiye, yeni dönemde büyüme alanları olarak bireysel bankacılıkta orta üst ve üst gelir gruplarında, kurumsal ve yatırım bankacılığında büyümeyi seçiyor. Banka, kurumsal tarafta kredi verdiği müşterilerle derinleşmeyi hedefliyor. Odeabank da ülkenin yeni ekonomik planıyla örtüşen alanlarda büyüme hesaplarında. Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, gelecek yıl için ana stratejilerini, “Tüm ihracatçılara ürün ve hizmetleri kendi uzmanlarımızla vermeye adayız. Nakit yönetimi, dış ticaret ve ödeme sistemlerinde ilk hedefimiz, ‘hilal bölgesindeki’ ülkeler. Teknoloji şirketlerine ilgimiz büyük. Bireyselde odağımız tasarruf, tasarruf ürünleri. 30 yaş ve üstü segmentte müşteri sayımızı artırmak istiyoruz. 5 yıllık tüm ürünlerde doğal pazar payımız yüzde 1’i tutturmak istiyoruz. Hedefimiz, piyasadan daha hızlı gidebilmek” sözleriyle açıklıyor. Büyüme odağına bireysel bankacılığı koyan Fibabanka, önümüzdeki 5 yılda bireyselde yüzde 25’lerde yani sektörden daha hızlı büyümeyi istiyor. 2020’de kredi ve mevduat tarafında yüzde 5-10 arası büyümeyi öngörüyor. Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, bireyselin yanında tarımda 3 bine ulaşan TarımKart ile mikro işletmelerde toplamda 40 milyon Euro’yu bulan EaSI kredileriyle ilerleyeceklerini de vurguluyor. Bu yılın üçüncü çeyreğinde nakdi kredilerini yüzde 18 artıran Anadolu Bank’ın genel müdürü Namık Ülke de gelecek yıl planlarını şöyle açıklıyor: “2020’de hacimlerimizde yüzde 15- 20 büyüme öngörüyoruz. Özellikle akreditif ve dış ticaret ürünlerinde daha aktif olacağız.” Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, iş ortaklıkları ve iştiraklerinden sağladığı kârı 2020’de yüzde 50’ye çıkarmayı planladıklarını belirtiyor. Sümer, “Toplam kredilerde yüzde 20-25 bantında bir büyüme hedefliyoruz. Kurumsal bankacılıkta sahra altı Afrika, Orta Doğu ve CIS ülkeleri odaklı 70 farklı ülkeye ihracat faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” diyor.

KATILIMDA HAVA OLUMLU

Katılım bankacılığı 2020 yılına olumlu bakıyor. Katılım tarafında ana müşteri segmenti olan KOBİ’ler yeniden odağa alınıyor. “Ekonomideki toparlanmanın devam etmesiyle yavaş yavaş ivmelenmeye başlayan kredi büyümesinin gelecek yıl hızlanmasını bekliyoruz” diyen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, 2019’daki risk yönetimi ve aktif kalitesini iyileştirme odaklarını, 2020’de yüzde 15’le tekrar büyümeye yönelttiklerinin altını çiziyor. Utku, “Fon toplama ve fon kullandırmada tabana yayılma stratejisi izlemeyi planlıyoruz. KOBİ’lerle çalışmalarımızı artıracağız, bu yılın son çeyreğinde kredi kampanyamızı da KOBİ’lere ayırdık” şeklinde konuşuyor. 2020’de bireysel bankacılıkta yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için projeler üreteceklerini aktaran Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, önümüzdeki dönemde KOBİ ve esnaftan çiftçiye farklı sektörler için özel ürün ve hizmetler geliştireceklerini aktarıyor. Ufuk, 2020 için rotalarını şöyle çiziyor: “2019’un yarısında gelen düzenlemelerin olumlu etkilerini 2020’de çok daha net göreceğiz. Biz leasing, dış ticaret finansmanı, proje finansmanı ve ihtiyaç finansmanı gibi stratejik ürünlere yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. Hem kullandırılan fonlarda hem toplanan fonlarımızda 2020 sonuna kadar yüzde 15’in üzerinde büyüme planlıyoruz.” Katılım bankacılığının genç oyuncularından Ziraat Katılım da baz etkisiyle 2020’de güçlü bir büyüme beklentisinde. Bankanın genel müdürü Metin Özdemir, “Portföyümüz içinde girişimci segment payımızın yüzde 40’ın üstünde gerçekleşmesini hedefliyoruz. Aktif müşteri sayımızı artırmak ve müşteride derinleşmeyi de amaçlıyoruz. 2020’de de sektörün üstünde büyüme oranları hedefliyoruz” diyor.



ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH / VAKIFBANK GENEL MÜDÜRÜ

“KOBİ’LERE ÖZEL PROJEMİZ VAR”



TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ 2019’un ilk dokuz ayında nakdi ve gayri nakdi kredi olmak üzere 330 milyar TL katkı sağladık. Toplam aktif büyüklüğümüz 387 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye’nin 4’üncü büyük bankası olduk. Dengelenme sürecinin olumlu sonuçlarını faiz indirimleriyle, kredi kampanyalarıyla ve müşteri talep ve ihtiyaçlarına uygun inovatif ürünlerle halkımıza hızlı şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Hane halkının, ekonominin can damarı olan KOBİ’lerin ve reel sektörün yanındaki güç olmaya devam edeceğiz.

DİJİTALDE ADIMLAR 2020’de KOBİ’lerimizin finansmana erişimini kolaylaştıracak ‘Dijital Kredi Projemizi’ devreye alacağız. KOBİ’lerimize, bankamız internet sitesi, internet bankacılığı ve mobil üzerinden kredi ürünlerimizi sunacağız. Dijitalleşmeyi merkeze alıyoruz. ARGE merkezimiz, haziranda faaliyete başladı. Mobil bankacılık müşteri sayımız, 4,2 milyonu aştı. Kişiye özel asistanlık hizmeti veren dijital dünyadaki sesimiz ViBi, 300’e yakın bankacılık işlemini gerçekleştirilebiliyor. ‘DORUK 2020’ ile de ticari kredi süreç ve altyapılarını uçtan uca yenileneceğiz; dijital teknolojileri ve otomasyonu kullanan yeni bir kredilendirme yapısına kavuşacağız.







