2010 yılında Türkiye’nin en büyük bankası olan Garanti Bankası‘nın bir kısım hisselerini alarak Türkiye pazarına giriş yapan BBVA’nın yeni CEO’su Onur Genç oldu.

Dünya bankacılık sektörünün devlerinden olan ve Garanti Bankası’nı da bünyesinde bulunduran BBVA Grubu’nun başına Türkiye'den bir isim geçti.

2012-2017 yılları arasında Garanti Bankası’nda genel müdür yardımcılığı ve genel müdür vekilliği görevini yürüten, 2017’den bu yana da ABD’deki BBVA Compass’ın CEO’su ve Ülke Müdürü olan Onur Genç, BBVA Grubu’nun yeni CEO’su oldu.

BBVA Yönetim Kurulu’nun, Grubun üst yönetimindeki değişim planı kapsamında aldığı kararla BBVA Grup CEO’luğuna getirilen Onur Genç görevini, 31 Aralık 2018 itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Francisco González'in yerine geçecek Carlos TorresVila’dan devralacak.

Genç'in yeni görevine ilişkin açıklama yapan CEO ve yeni Yönetim Kurulu Başkanı Carlos TorresVila, şöyle konuştu: “Onur Genç, Garanti Bankası’nda imza attığı başarıların ardından, ABD'deki operasyonlarımıza da son derece olumlu katkılarda bulundu ve şimdi bu katkısı tüm Gruba yayılacak. BBVA Yönetim Kurulu, hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumumuzun tüm paydaşları için değer yaratarak stratejimizi ilerletmek ve halen yürütmekte olduğumuz dönüşüm programını tüm dünyadaki operasyonlarımızda daha da ileriye götürmek için en ideal CEO olarak Onur Genç’i seçti.”

ONUR GENÇ KİMDİR?

Genç, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü birincilikle bitirdi. 1997 yılında, Carnegie Mellon Üniversitesi İşletme yüksek lisans bölümünden, 4.00/4.00 not ortalaması ile Henry Ford II Bursiyeri ve Akademik Üstün Başarı ödülleriyle mezun oldu. 2012 yılında Bireysel ve Özel Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Garanti Bankası’na katıldı, sonrasında görevlerine ek olarak Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.’nin Genel Müdürlüğünü de üstlendi. 2015 Eylül ayı itibarıyla da Garanti Bankasında kurumsal bankacılığa yönelik ek sorumluluklar alarak, Genel Müdür Vekili unvanını aldı. Onur Genç Ocak 2017’den beri BBVA Compass CEO’su ve Amerika Birleşik Devletleri Ülke Müdürü olarak görev yapıyor. 1974 Trabzon doğumlu Onur Genç, 44 yaşında, evli ve 14 yaşında ikiz çocuk babası.