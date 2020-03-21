BDDK'dan finansal kuruluşlarla ilgili tavsiye kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda güçlü tavsiye kararı aldı.

21 MART, 20200
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BDDK'dan finansal kuruluşlarla ilgili tavsiye kararı

BDDK finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda güçlü tavsiye kararı aldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda güçlü tavsiye kararı aldı.

BDDK'nın aldığı tavsiye kararları:

- Kredi limiti olan firmaların, likidite ve nakit ihtiyacına yönelik talepleri hızlıca karşılanmalı.

- Kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma gibi uygulamalardan özenle kaçınılmalı.


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