Deutsche Bank’ın geçen yılın ilk çeyreğinde 575 milyon euro olan net kârı, bu yılın aynı döneminde 120 milyon euroya geriledi.

Almanya'nın önemli bankalarından Deutsche Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka bu yılın birinci çeyreğinde piyasalardaki 376 milyon euroluk kâr beklentisine karşın 120 milyon euro net kâr elde etti. Geçen yılın aynı çeyreğinde 575 milyon euro net kâr açıklayan bankanın kârı, böylece yaklaşık yüzde 79 azaldı.

2018 yılının ilk çeyreğinde, net gelirler ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düşüşle 7 milyar euro oldu. Bunda, temel olarak döviz kuru hareketleri, özellikle euronun ABD doları karşısında değer kazanması ve Kurumsal ve Yatırım Bankacılığındaki düşük gelirler etkili oldu.

Bankanın yeni CEO'su Christian Sewing, konuya ilişkin açıklamasında hem varlık yönetimi işinde hem de Özel ve Ticari Bankacılık bölümünde iyi bir yolda olduklarını, ancak her ikisinde de karlılığı büyük ölçüde artırmaları gerektiğini dile getirdi.

Sewing, “Kurumsal ve Yatırım Bankamız da bazı alanlarda iyi durumda ve belirli alanlarda pazar payı elde ediyor. Ancak, bu işin diğer alanlarında yeterince güçlü değiliz. Bu nedenle kararlılıkla hareket etmeli ve stratejimizi ayarlamalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

"ABD VE ASYA PAZARINDA İŞLEMLER AZALACAK"

Diğer yandan banka bir diğer yazılı açıklamasında ise Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı alanını yeniden şekillendirme ve ek maliyetleri azaltmaya yönelik bazı tedbirler alacağını duyurdu.

Açıklamada, bu kapsamda ve Avrupa’ya daha fazla odaklanmak amacıyla bankanın, özellikle kurumsal ve yatırım bankacılığı ile altyapı fonksiyonlarında, 2018'in geri kalanı boyunca işgücünü önemli ölçüde kısmayı ve özellikle ABD ve Asya'da tahvil satışları ve hisse senedi alım satım işlemlerini azaltmayı planladığı bildirildi.