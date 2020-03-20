Doğan Holding yeniden bankacılığa dönüş yaptı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 200 milyon lira sermayeli "D Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verdi.

20 MART, 20200
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Doğan Holding yeniden bankacılığa dönüş yaptı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 200 milyon lira sermayeli “D Yatırım Bankası AŞ” unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verdi.

BDDK’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, söz konusu bankanın Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ, Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, İlke Turistik Yatırımlar AŞ, NETA Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri AŞ ve Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı AŞ tarafından kurulacağı bildirildi.

Doğan Holding, 2005 yılında Dışbank’ı satarak bankacılık sektöründen çıkmıştı.



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