Yılın son enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 2019 sonu enflasyon tahminini yüzde 13,9’dan yüzde 12’ye çektiklerini duyurdu. 2020 tahmini ise yüzde 8,2 olarak sabit kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunda enflasyon başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2019 sonunda yüzde 12; 2020 sonunda yüzde 8,2



Merkez Bankası'nın 2019 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13.9'dan yüzde 12'ye çekildiğini duyuran Uysal, enflasyon oranının 2020 yıl sonunda yüzde 8,2’ye geldikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiğini söyledi.



Beklenti anketinde yüzde enflasyon 12,69 bekleniyordu

TCMB beklenti anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12,69, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 11,18, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 9,76 olarak belirlenmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Eylül ayı için yıllık enflasyonu yüzde 9,26 olarak açıklamıştı



'Ekonomide kademeli toparlanma sürecek'

Uysal, enflasyondaki düşüş eğilimiyle ekonomide kademeli toparlanmanın süreceğini belirtti. Enflasyon görünümünde iyileşmenin devam ettiğini belirten Uysal, önceki yıldan gelen yüksek baz etkisi, parasal sıkılık düzeyi, iç talep koşulları, ılımlı döviz kuru ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin enflasyondaki düşüşe katkı verdiğini söyledi.

''Mevduat artışları TL tarafında'

TCMB Başkanı Uysal: "Dolarizasyon tarafında son dönemde yurt içi yerleşiklerin tercihini TL'den yana yapmaya başladıklarını görüyoruz. Son dönemdeki mevduat büyümesi TL ağırlıklı. Dolarizasyonda çok ciddi bir çözülme yok, yatay bir seyre girdi ama yeni mevduat artışlarının ağırlıklı TL tarafında olduğunu gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınma süreci



Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması hususunda yöneltilen soruyu yanıtlayan Uysal,

"İstanbul Fİnans Merkezi'nde bizim bir yerimiz var, orada binamız yapılacak, konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Tamamlanması halinde taşınma süreci de o çerçevede gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

Başkan Uysal'ın sunumundan satır başları şöyle:



-İktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğilimi devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir.

- Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır.

- Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte yurt içi talebin kademeli olarak toparlanmaya devam edeceği öngörülmektedir.

- Son dönemde büyüme kompozisyonunun etkisiyle belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir.

- Net ihracatın büyümeye katkısı azalarak da olsa sürecek.



- Kredi ve mevduat faizleri belirgin oranda geriledi. Kredi büyümesi hız kazandı. Ticari kredilerde de artış gözlemeye başladık.

- 3.çeyrekte enflasyon temmuz enflasyon raporu tahminlerinin alt bandına yakın gerçekleşti. Arz yönlü unsurlar enflasyon düşüşünü destekledi.

- Yıllık enflasyondaki düşüş güçlü baz etkisiyle birlikte tüm alt gruplara yayıldı.

- 3.çeyrekte fiyatlama davranışına dair göstergeler enflasyonun ana eğiliminde kayda değer bir iyileşmeye işaret etti .

- TÜFE'nin ekim'de tek hanede kalacağını, yılın son iki ayında baz etkisiyle bir miktar yükseleceğini öngörüyoruz.

- İktisadi faaliyetin ılımlı toparlanma eğilimi ve sektörel yayılımındaki iyileşme devam ederken, yatırımlar zayıf seyrini sürdürdü

- Çıktı açığındaki güncelleme 0,1 puan.

- TL cinsi ithalat fiyatları varsayımındaki gerileme -0,3 puan.

- Tütün ürünleri fiyatlarındaki ayarlama 0,6 puan.

- Parasal duruşu belirlerken enflasyonun ana eğilimine dair göstergeleri dikkate alıyoruz.

- Enflasyon beklentileri yakından takip edilirken, tahminlerimiz ve bunların ima ettiği ana eğilimler karar alma sürecimizde önemli etki ediyor.

- Enflasyondaki ana eğilimin aşağı yönlü olduğunu ifade edebiliriz.

- Atılabilecek ilave adımların zamanı ve boyutu veri akışına bağlı olacak.

- Önümüzdeki dönemde parasal sıkılığın düzeyini enflasyondaki düşüşü sağlayacak şekilde belirlemeye devam edeceğiz.

- Finansal sistemin sağlıklı işleyişini de gözeten bir yaklaşım benimsedik.

- Geldiğimiz noktada, gevşeme yönündeki alanın önemli bir bölümünü kullandığımızı, bununla birlikte atılabilecek ilave adımların zamanlaması ve boyutunu veri akışına ve enflasyon görünümündeki gelişmelere göre şekillendireceğimizi vurgulamak isterim.

- Enflasyonu en kısa sürede kalıcı olarak tek haneye, ardından da yüzde 5 olan nihai hedefimize düşürmeye odaklanmış durumdayız.

- Önümüzdeki dönemde parasal sıkılığın düzeyini ana eğilime dair göstergeleri dikkate alarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlemeye devam edeceğiz.

- Bu noktada fiyat istikrarı ve finansal istikrarın ayrılmaz bir bütünün parçaları olduğunu tekrar vurgulamak isterim.

- Geçtiğimiz süreçte finansal kesim ve reel sektör etkileşimini yakından izleyerek bir yandan enflasyonu düşürmeyi amaçlarken diğer yandan bunun kalıcı olabilmesine yönelik olarak finansal sistemin sağlıklı işleyişini de gözeten bir yaklaşım benimsedik.

- Son dönemde zorunlu karşılıklar başta olmak üzere elimizdeki araç setini etkin bir şekilde kullanarak finansal istikrarı ve para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyen adımlar attık.

- Bu adımların, ekonominin orta ve uzun vadede sağlıklı, sürdürülebilir bir büyüme patikasına yönlendirilebilmesine katkı sağlayacağını ve böylelikle fiyat istikrarını destekleyeceğini öngörüyoruz.

- Önümüzdeki dönemde krediler ve iktisadi faaliyette öngörülen ılımlı toparlanmanın, iç ve dış makro dengeler açısından elde edilen kazanımların devamını sağlayacak ekonomik çerçeveyle uyumlu olduğunu değerlendiriyoruz.

- Mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğunu değerlendiriyoruz.

- Enflasyonun diğer belirleyicilerini değerlendirdiğimizde, toplam talep koşullarının önemli bir göstergesi olan çıktı açığı tahminlerimiz ışığında, iktisadi faaliyet ve işgücü piyasasındaki görünümün enflasyon üzerinde aşağı yönlü etkide bulunduğunu söyleyebiliriz.

- Parasal duruşumuzu enflasyonun ana eğilimi üzerinde makul bir reel faiz oluşturacak şekilde belirlemekte olduğumuzu tekrar vurgulamak isterim.

- Parasal duruşumuzu enflasyonun ana eğilimi üzerinde makul bir reel faiz oluşturacak şekilde belirlemekte olduğumuzu tekrar vurgulamak isterim.