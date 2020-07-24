Ev alacaklar dikkat! İkinci el konut kredisinde değişiklik

Kamu bankaları ikinci el konut kampanyasında değişikliğe gitti. Faiz oranı 0,79'a çıkarılırken, vade kısaldı, ödemesiz dönem ise kaldırıldı.

24.07.2020 15:18:000
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Ev alacaklar dikkat! İkinci el konut kredisinde değişiklik

Kamu bankaları ikinci el konutlar için kredi kampanyası koşullarını yeniledi.

Faiz oranı yüzde 0,74’ten yüzde 0,79’a çıkarılırken, azami 180 ay olan vade oranı 120 aya çekildi.

Haziran ayı başında devreye alınan kampanyada 12 aylık ödemesiz dönem hakkı bulunuyordu. Bu uygulama da sona erdi.

Birinci el konut kredisi için 0,64 faiz oranı ve 180 ay vade hakkı ise devam ediyor.


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