Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 25 Nisan Perşembe günü toplanacak ve faiz kararını verecek.

Ekonomistler bu toplantıda faizlerin sabit bırakılmasını beklerken, bankanın ilk faiz adımını Temmuz ayında atabileceği tahmin ediliyor. Daha önce beklentiler Haziran'ı işaret ediyordu.

Foreks anketine katılan 19 ekonomistten, hangi ay indirim gelebileceğine yönelik soruyu yanıtlayanlardan 4'ü Haziran, 3'ü Temmuz, 3'ü Eylül öngörüsünde bulundu. 1 ekonomist ise 2019 yılında faiz indirimi beklemediğini belirtti.

Ankette, yıl içinde toplam faiz indirimine ilişkin ortalama tahmin 275, minimum tahmin 0, maksimum tahmin 475 baz puan oldu.

TCMB, 13 Eylül tarihinde faizi yüzde 17,75'ten yüzde 24,00 seviyesine yükseltmiş; 25 Ekim, 13 Aralık, 16 Ocak ve 6 Mart tarihli toplantılarında beklentilere paralel değişikliğe gitmemişti.