TCMB'nin faizi 75 baz puan artırmasının Türk Lirası'na güvenin yeniden tesis edilmesi için yeterli olmadığını belirten JP Morgan, "Daha fazla faiz artırımının muhtemel olduğunu düşünüyoruz" dedi.

JP Morgan, TÜİK'in açıkladığı Nisan ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, TCMB'nin kredibilitesinin daha fazla erozyona uğramasının önüne geçmek için mümkün olan en erken zamanda harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

JP Morgan, yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 10,8'e revize etti. TCMB'nin Nisan ayında faizi 75 baz puan artırmasının Banka'ya ve Türk Lirası'na güvenin yeniden tesis edilmesi için yeterli olmadığını belirten JP Morgan, "Daha fazla faiz artırımının muhtemel olduğunu düşünüyoruz. TCMB'den Haziran ayında 100 baz puan daha faiz artırımı bekliyoruz" dedi.

JP Morgan ayrıca, TCMB'nin politikada sadeleşmeye gitmesinin oldukça muhtemel olduğunu da vurguladı.