Fed, bekleneni yaptı

ABD Merkez Bankası, 2018 yılının son toplantısında faiz oranını 25 baz puan arttırarak yüzde 2.25-2.5 bandına yükseltti.

20 ARALIK, 20180
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Fed, bekleneni yaptı

ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son toplantısında,  politika faizini yüzde 2-2,25 aralığından yüzde 2,25-2,50 aralığına  yükseltti.  

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin  (FOMC) aralık toplantısı, beklendiği gibi faiz artışıyla sona erdi. 

İki günlük toplantının ardından yayımlanan karar metnine göre, 10 FOMC  üyesi, politika faizini 25 baz puan artırma kararını oy birliğiyle aldı. 

Fed'in bu yılki dördüncü faiz artırımı olarak kayıtlara geçen kararla,  bankanın politika faizi yüzde 2-2,25 aralığından yüzde 2,25-2,50 aralığına  yükseltilmiş oldu.  

Ülke ekonomisinin güçlü büyümeyi ve iş gücü piyasasının sıkılaşmayı  sürdürdüğü vurgulanan karar metninde, "FOMC, iş gücü piyasası şartları ve  enflasyon açısından gerçekleşen gelişmeler ve beklentiler ışığında, federal  fonlama oranını yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltme kararı aldı." ifadesi  kullanıldı.

Bu arada, karar metninde, "Komite, politika faizinde bir miktar ek  kademeli artırımların, ekonomideki sürdürülebilir büyüme, güçlü iş gücü piyasası  şartları ve yüzde 2 simetrik enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu öngörüyor."  değerlendirmesine yer verilmesi dikkati çekti. Bu cümle, önceki karar  metinlerinde “bir miktar” ibaresi yer almadan kullanılmıştı.  

2019 YILI İÇİN FAİZ ARTIŞ BEKLENTİSİ ÜÇTEN İKİYE ÇEKİLDİ

Fed, faiz kararına ilaveten çeyreklik ekonomik projeksiyonlarını da  güncelledi.  

Yeni projeksiyonlara göre, Fed üyelerinin 2019 sonuna dair medyan faiz  oranı tahmini yüzde 3,1’den yüzde 2,9’a indi. Bu oran, banka yetkililerinin,  gelecek yıl üç yerine iki kez faiz artırmayı planladığına işaret etti. 

FOMC'nin 2020 ve 2021 yıllarına yönelik medyan faiz projeksiyonları  ise yüzde 3,4’ten yüzde 3,1’e çekildi. Bu oranlar, banka yetkililerinin 2020’de  bir kez faiz artırdıktan sonra 2021 yılında üst faiz sınırını yüzde 3,25’te  muhafaza etmeyi beklediklerini gösterdi.  

Diğer taraftan, Fed'in bu yıla yönelik büyüme beklentisi aşağı yönlü  revize edildi. Buna göre, banka yetkilileri, Amerikan ekonomisinin 2018'de yüzde  3,1 yerine yüzde 3,0 büyümesini bekliyor. 

Ayrıca, eylül ayında yüzde 2,5 olarak açıklanan 2019 büyüme  beklentisi, yüzde 2,3'e çekilirken, 2020 tahmini yüzde 2'de sabit bırakıldı.  Banka yetkilileri, ülke ekonomisinin 2021’de ise yüzde 1,8 büyüyeceğini öngörmeye  devam etti.

FOMC'nin işsizlik oranı projeksiyonları, bu yıl sonu için yüzde 3,7 ve  gelecek yıl için yüzde 3,5’te sabit bırakılırken, 2020 beklentisi yüzde 3,5’ten  yüzde 3,6’ya ve 2021 tahmini yüzde 3,7’den yüzde 3,8’e çıkarıldı.  

Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek Kişisel  Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksine ilişkin medyan tahminler ise bu yıl  için yüzde 1,9 ve 2019-2020-2021 yılları için yüzde 2 olarak belirlendi. Eylül  ayında yayımlanan projeksiyonlarda, çekirdek PCE’nin bu yıl yüzde 2 ve gelecek üç  sene yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörmüştü.

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