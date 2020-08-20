Fibabanka’ya uluslararası onur ödülü

Fibabanka, 2019 yılı faaliyet raporu ile ARC Ödülleri yarışmasında “Online raporlar Video/Fotoğraf” kategorisinde onur ödülünün sahibi oldu.

Fibabanka’dan yapılan açıklamaya göre, Fibabanka, bağımsız ödül kuruluşu MerComm tarafından bu yıl 34’üncüsü düzenlenen ve faaliyet raporlarının Oscar’ı olarak bilinen dünyanın en büyük uluslararası raporlama yarışması olan ARC Ödülleri’nde ‘Online raporlar video/fotoğraf’ kategorisinde onur ödülü kazandı.