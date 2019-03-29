Fitch'ten Türk bankaları yorumu

Fitch, "Türk bankacılık sektörünün kârlılığı ve sermaye tamponları varlık kalitesinde potansiyel kötüleşmeye karşı hala ciddi tampon, destek sağlıyorlar" değerlendirmesini yaptı.

29 MART, 20190
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Fitch'ten Türk bankaları yorumu

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının kârlılığı ve sermaye tamponlarının aktif kalitesindeki bozulmalara karşı koruma sağladığını belirtti.

Fitch tarafından yayımlanan raporda, bankaların sermaye rasyolarında 2018 sonundan itibaren iki yıllık bir dönemde meydana gelebilecek değişiklikler değerlendirildi. Sermaye rasyosunun geri dönmeyen kredilerdeki keskin artış, kârlılıktaki gerileme ve TL'deki değer kaybına ne tepki verdiği ölçüldü.

Raporda, "Yaptığımız analize göre, zarar giderme tamponları, TL'deki değer kaybı nedeniyle bir miktar güç kaybetse de sağlam kalmayı sürdürecek. Ele aldığımız altı senaryodan sadece NPL rasyosunun (sorunlu kredi) 15 puan arttığı iki senaryoda sektörün sermaye rasyosu zorunlu asgari seviyenin altına indi" denildi.

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