Garanti, yüzde 5 kredi büyümesi bekliyor

Garanti Bankası, 2019 yılında TL kredilerde yüzde 5 büyüme, yabancı para kredilerde ise yüzde 10 daralma öngörüyor.

Genel Müdürlüğünü Fuat Erbil'in yaptığı Garanti Bankası, 2019 yılı beklentilerini açıkladı. Bankanın KAP'a gönderdiği metinde şu ifadelere yer verildi:

- 2019'da TL kredilerde yıllık yaklaşık yüzde 5 büyüme, yabancı para (YP) kredilerde ise yüzde 10 daralma bekleniyor

- TL işletme kredileri ve kredi kartı ağırlıklı büyümenin beklendiği 2019'da mortgage ve oto kredilerinde yüzde 10 daralma öngörülüyor, ihtiyaç kredilerinin ise yatay kalması bekleniyor

- Takipteki kredilerin yüzde 7'nin altında olmasını bekleniyor; büyük hacimli dosya girişlerinin çoğunluğunun 2018'de gerçekleşmiş olması nedeniyle yeni girişler daha az olacak

- 2019'da net ücret ve komisyonda yüzde 10-13 artış öngörülürken; ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 10-13 civarında olacak

- 2019 Eurobond itfaları: Temmuzda 500 milyon euro, ekimde 750 milyon dolar

- 2018'de ise TL kredilerde beklentinin altında düşük tek haneli büyüme; YP kredilerde daralma bekleniyor. Yine 2018'de takipteki kredi oranı yüzde 5 civarı bekleniyor

Öte yandan açıklamada yer alan bilgiye göre Garanti Bankası, OTAŞ kredisinin yüzde 20'sini özkaynağa dönüştürecek ve UFRS 5 kapsamında satış amaçlı elde tutulan varlıklar olarak sınıflandıracak.