Her alanda büyüyebiliriz

Elçin Cirik

ecirik@capital.com.tr

Finansman şirketleri, sektöre giren yeni oyuncularla dikkatleri üzerine topluyor. Turkcell Finansman, Hemenal ve Evkur gibi yeni oyuncularla sektör hızlı büyüme ivmesi yaşıyor. Böylece otomotiv ağırlıklı sektörde dengeler de değişiyor. Bugün otomotiv ağırlıklı finansman şirketlerinin toplam işlem hacminde payı yüzde 70. Bu alanın en büyüklerinden ALJ Finansman’ın genel müdürü Nilüfer Günhan, önümüzdeki 5 yılda bu oranın yüzde 60’lara kadar inebileceğini belirtiyor. 2018 için otomotivde yaşanan zamlarla “Zor bir yıl olacak” yorumunda bulunan Günhan, sektörde yüzde 12-13 gibi bir büyüme olacağı beklentisinde. “Bu ortamda tüketicinin alım kararı değişiyor, istediği aracın sıfırını değil de ikinci elini satın alıyor. 2018’de de sektör işlem hacminde yüzde 12-13 gibi bir büyüme bekliyorum. Reel olarak büyümeyebiliriz ama dövizin artışıyla verdiğimiz kredilerin hacmi de büyüyor” yorumunda bulunuyor. Günhan’a göre finansman şirketleri sektörü için gelecek dönem iş birlikleri zamanı olacak. “Son 5 yılda sektörün aktif büyümesi ve kârlılığı yüzde 20’nin üzerinde seyrediyor” diyen yönetici, önümüzdeki 5 yılda da büyümelerin yüzde 15’in üzerinde olacağını düşünüyor. Hatta bu amaçla sektördeki ana oyuncuların farklı perakende şirketleriyle iş birliğine gideceğini vurguluyor. “Artık gıda ya da tüketici elektroniği gibi her alanda perakende şirketleriyle mağazalara girebiliriz, bu şirketlerle iş birlikleri yapabiliriz. Marjlar daraldıkça işin büyümesi için böyle iş birlikleri gündeme gelecektir” diyor. ALJ Finansman Genel Müdürü Nilüfer Günhan ile yeni oyuncularla gündeme oturan finansman şirketleri sektörünün 2018 yılı tablosunu masaya yatırdık:

Finansman şirketleri son 2-3 yıldır yakaladıkları büyümeyle dikkat çekiyor. 2018 için nasıl bir büyüme bekliyorsunuz?

2017, yılbaşında beklediğimizin üstünde bir büyümeyle geçti. Bizim sektör otomotiv ağırlıklı. Ancak 2014’te kredi kartlarında yeni regülasyon sonrası dayanıklı tüketim ürünlerinin finansmanının da bizim sektöre kaymasıyla denge değişiyor. 2017 yılında sektör yüzde 15 büyümüş olacak. 2017 başında otomotiv dünyasının ne olacağı belli olmadığı için olumsuz bir bakış açısıyla sektörde 5-10 gibi büyüme bekleniyordu. Ama tabii KGF’yi kimse tahmin edemedi. KGF ile 2017’de hem ticari amaçla alınan araçlarda artış oldu hem de tahsilatlarda rahatlama oldu. 2018 için herkes “Zor olacak” diyor. Otomotivde 2018 için beklentiler olumsuz. Döviz artışı yüzde 20’yi geçti ve bu otomotiv fiyatlarına yansıyor. Örneğin biz Toyota markasının finansmanını yaptığımız için şirketimiz yüzde 75 yerli otomobili finanse ediyor ama yine de bazı hammaddeler yurt dışından geldiği için döviz artışı yansıyor. Bu ortamda tüketicinin alım kararı değişiyor, istediği aracın sıfırını değil de ikinci elini satın alıyor. 2018’de de sektörün işlem hacminde yüzde 12-13 gibi bir büyüme bekliyorum. Reel olarak büyümeyebiliriz ama dövizin artışıyla verdiğimiz kredilerin hacmi de büyüyor.

Otomotiv ağırlıklı çalışan finansman şirketlerinin sektörden aldığı pay bugün ne kadar oldu? Bu pay ileride nasıl olacak?

Yeni oyuncuların gelmesinden çok memnunuz. Son dönemde gelen ve otomotiv dışına odaklanan yeni oyuncuların sektörden aldıkları pay yüzde 30’u buluyor. Bu, çok olumlu bir gelişme… Sektörde eskiden beri konut finansman şirketleri de var ama o alanda bankalar çok rekabetçi olduğundan, çapraz satış da yapabildiklerinden finansman şirketleri büyümekte zorlanıyor. Sektörün geleceği için yurt dışındaki modellere bakarsak kredi kartına Türkiye’deki gibi taksit modeli olmadığından beyaz eşya, mobilya, teknoloji alımlarında uzman finansman şirketleri kullanılıyor. Bu nedenle otomotiv dışı alanların payı da yüksek, pazarın yüzde 75’ini alıyor. Önümüzdeki 5 yılda Türkiye’de otomotiv dışı finansman şirketlerinin pazardan yüzde 35-40 pay alacaklarını düşünüyorum. Yeni oyuncular hızlı büyüyor ve sektörün bugün bireysel ve ticari olarak 4 milyon müşteriye ulaşmasında payları büyük. Bireysel olarak çok sayıda müşteriye ulaşıyorlar.