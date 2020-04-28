HSBC 35 bin kişiyi işten çıkarmaktan vazgeçti

İngiltere’nin en büyük bankası olan HSBC daha önce duyurduğu 35 bin kişiyi işten çıkarma planını rafa kaldırdığını duyurdu.

28.04.2020 18:10:000
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HSBC 35 bin kişiyi işten çıkarmaktan vazgeçti

Bankanın açıklamasında çalışanların virüs salgını süresince desteklenmesi amacıyla 35 bin kişinin işten çıkarılması yönündeki planın şimdilik durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, corona virüs salgını döneminde çalışanların yeni iş bulmakta yaşayacağı zorluklar göz önüne alınarak, işten çıkarılmayacakları duyuruldu.

HSBC'den şubat ayında yapılan açıklamada, gelecek üç sene içerisinde toplam çalışan sayısının 235 binden 200 bin seviyesine indirilmesinin planlandığı duyurulmuştu.

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