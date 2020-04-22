Merkez Bankası'ndan yeni swap limiti hamlesi

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, TCMB, bankalara gönderdiği yazı ile "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış (TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması) işlem miktarı Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 30'u ile sınırlandırılmıştır" denildi.

Daha önce ilgili sınır yüzde 20 olarak uygulanıyordu.