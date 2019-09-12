Merkez'den 2. faiz indirimi

25 Temmuz'daki 425 baz puanlık indirimin ardından Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ikinci kez politika faizinde indirim yaptı. 325 baz puan indirimle politika faizi 16.50 seviyesine çekildi.

4,5 yıl aradan sonra temmuz toplantısında politika faizini indiren ve yüzde 24’ten (425 baz puan) 19.75’e çeken Merkez Bankası (MB), bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir indirime daha gitti.

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 19.75’ten 325 baz puanlık düşüşle 16.50’ye indirildi.

Piyasalarda TCMB'nin 250-300 baz puan faiz indirim yapması bekleniyordu.

TCMB'nin faiz kararı öncesinde 5.75 üzerinde bulunan dolar/TL kuru, faiz kararı sonrasında 5.70 seviyesinin altına gevşedi.

25 Temmuz'da 425 baz puan indirime gidilmişti

Merkez Bankası'nın 2015'ten bu yana ilk kez faiz indirimine gittiği 25 Temmuz'daki PPK toplantısında, politika faizi 425 baz puan düşürülerek yüzde 19,75 düzeyine çekilmişti.

Bugün gerçekleştirilen indirim sonrasında yaklaşık 1,5 aylık bir dönemde politika faizi 750 baz puan düşürülmüş oldu.