Merkez'den bir hamle daha

TCMB, günlük olarak düzenlenen Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihale tutarını 1,25 milyar dolardan 1,5 milyar dolara yükseltti.

9 MAYIS, 20180
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Merkez'den bir hamle daha

Merkez Bankası, günlük olarak düzenlenen Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihale tutarını 1,25 milyar dolardan 1,5 milyar dolara yükseltti.

Yapılan açıklamaya göre, buna göre, halihazırda en fazla 6,25 milyar dolar olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesi 7,5 milyar dolara ulaşabilecek.

Merkez Bankası'nın bu adımı sonrasında dolar kurunda anlamlı bir değişim olmadı. Kur, 4,35 civarındaki seyrini sürdürdü. 

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