Merkez Bankası, TL'deki sert değer kayıplarının ardından ana fonlama aracı olan 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini açıkladı.

Bankacılar TCMB'nin kararı ardından ortalama fonlama maliyetinin kademeli olarak yüzde 25.5'e yükseleceğini belirttiler.

TCMB internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" dedi.

Reuters'a bilgi veren üst düzey bir bankacı, "TCMB'nin kararı ardından gecelik faizler bugün, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin ise beş iş günü içinde kademeli olarak her gün yükselerek yüzde 25.50'ye gelmesini bekliyoruz" dedi.

TCMB açıklaması öncesi 6.2420 civarında işlem gören dolar/TL açıklama ile birlikte 6.21'in altını test etti.