Merkez'den 'sadeleşme' hamlesi

Merkez Bankasından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bir haftalık repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran mevcut fonlama faizine (yüzde 16.5) eşitlenecektir.

Gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir.

Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacaktır."

Merkez Bankası'nın 8.5 puanlık politika faiz artışı sonrasında dolar 4.6065, euro 5.3882, sterlin ise 6.1430 liraya kadar düştü.