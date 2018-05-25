Merkez'den 'sadeleşme' hamlesi

Merkez Bankası politika faizini yüzde 16.5'e yükseltti. Merkez bankasının bu hamlesinin ardından döviz kurları düştü.

28 MAYIS, 20180
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez'den 'sadeleşme' hamlesi

Merkez Bankasından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bir haftalık repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran mevcut fonlama faizine (yüzde 16.5) eşitlenecektir.

Gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir.

Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacaktır."

Merkez Bankası'nın 8.5 puanlık politika faiz artışı sonrasında dolar 4.6065, euro 5.3882, sterlin ise 6.1430 liraya kadar düştü.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Merkez'den yeni hamle

Merkez'den yeni hamle

Sberbank CEO'sundan 'satış' açıklaması

Sberbank CEO'sundan 'satış' açıklaması

"Türkiye, en kırılgan 3 ülkeden biri"

"Türkiye, en kırılgan 3 ülkeden biri"

Yorum Yaz