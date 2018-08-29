Merkez'den yeni hamle

Merkez Bankası (TCMB) bankalararası para piyasasında gecelik borç alabilme limitlerini bugünden itibaren geçerli olmak üzere 13 Ağustos öncesi seviyenin iki katına çıkardı.

29 AĞUSTOS, 20180
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Merkez'den yeni hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin iki katı olarak uygulanacağını açıkladı.

TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada 13 Ağustos'ta yapılan gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağı duyurusuna atıfta bulunularak şu ifadeye yer verildi:

"Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 29 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir."

TCMB'nin yeni adımını duyurmasının ardından dolar/TL'de ilk işlemlerde önemli bir değişiklik olmadı. Kur 6.30'un üzerindeki hareketini sürdürdü. 

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