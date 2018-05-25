Merkez'den yeni hamle

Merkez Bankası ihracat reeskont kredi ödemelerinde dolar kurunu 4,20'ye, euro kurunu ise 4,90'a sabitledi.

25 MAYIS, 20180
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Merkez'den yeni hamle

Merkez Bankası ihracat reeskont kredi ödemelerinde kuru sabitledi.

TCMB açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"25 Mayıs'tan önce kullanılan ve 31 Temmuz'a (dahil) kadar vadesi dolacak ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde dolar için 4,2000, euro için 4,9000, İngiliz sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi geri ödemesinde kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verilmiştir."

TCMB'nin açıklaması sonrası kur ilk etapta 4.70'in altına geriledi ancak burada tutunamayarak yeniden 4,72'yi aştı.


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