QNB Finansbank, Mizuho Bank Ltd ve PSQC koordinatörlüğünde 19 ülkeden, 34 uluslararası bankanın katılımı ile 16 Aralık'ta 457 milyon dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. 2016 yılından sonra Türk Bankacılık sektöründe sendikasyon kredisi olarak 3 yıl vadeli finansman sağlayabilen ilk ve tek kurum oldu.

Bu kredi ile QNB Finansbank, 2016 yılından sonra Türk Bankacılık sektöründe sendikasyon kredisi olarak 3 yıl vadeli finansman sağlayabilen ilk ve tek kurum oldu. Kredinin 58,5 milyon ABD doları ve 183,7 milyon Euro tutarı 367 gün vadeli, 150 milyon ABD doları ve 40 milyon Euro tutarı ise 3 yıl + 1 iş günü vadeli olarak gerçekleşirken, QNB Finansbank’ın 2019 yılı içinde sendikasyon piyasalarından sağladığı toplam finansman, Mayıs ayında alınan kredi ile birlikte, 367 gün vadeli 78.5 milyon ABD Doları ve 343.7 milyon Euro, 3 yıl vadede de 150 milyon ABD Doları ve 40 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Banka, sendikasyon kredisinin yanı sıra Aralık 2019’da bir başka 3 yıl vadeli finansmana daha imza attı. Proje kredileri teminat gösterilerek uluslararası bir bankadan 100 milyon ABD Doları tutarında kaynak elde edildi.

"Rahat bir borçlanma süreci geçirdik"

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, QNB Finansbank’ın güçlü ana hissedarı ve bilançosuyla uluslararası yatırımcılar nezdinde olumlu ayrıştığını, farklı enstrümanlar altında gerek vade, gerekse de maliyet olarak 2019 yılında en uygun şartlara sahip fonlamalara imza attığını vurguladı. 2019’in son sendikasyon kredisinin de tamamlandığını belirten Güzeloğlu, Türk bankacılık sektörünün sağlam yapısı ile 2018 yılına nazaran daha rahat bir borçlanma süreci geçirdiğinin altını çizdi. Güzeloğlu, "QNB Finansbank olarak Aralık ayında imzaladığımız hem sendikasyon hem de proje finansmanı kredilerindeki vade süre ve faiz oranları uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörüne duyduğu güvenin de bir göstergesidir" dedi.