Sberbank'tan Denizbank'ın satışına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Sberbank CEO'su Herman Gref, Sberbank’ın Denizbank’ın satış kararını Avrupa’nın yaptırımları yüzünden aldığını, bu yaptırımların Denizbank’ın Türk piyasasındaki rekabet gücünü olumsuz etkilediğini açıkladı.

Gref “Rossiya 24” TV kanalına yaptığı açıklamada, “Yaptırım rejimi olmasaydı, biz bu sektörden asla çıkmazdık. Maalesef, bankamıza finansman sunamıyoruz, piyasadan para çekemiyoruz. Biz Türk bankamızı Amerika’nın yaptırımları altından çıkardık, banka Avrupa’nın yaptırımlarına maruz kaldı ve bu Türk piyasasında bankayı rekabet gücü yoksun hale getiriyor” diye konuştu.

Sberbank ve Emirates NBD, Denizbank’ın yüzde 99.85’lik hissesinin 3,2 milyar dolara satışına ilişkin anlaşmayı imzaladıklarını dün açıkladılar.