T-Bank 9 şubesini kapattı

Turklandbank (T-Bank) KAP'a yaptığı açıklamayla 9 şubesinin faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu. Yabancı sermayeli bankalar kategorisinde yer alan T-Bank'ın aralık sonu itibarıyla 33 şubesi ve 523 çalışanı bulunuyordu. T-Bank'ta Lübnanlı Bankmed'in yüzde 50, Ürdünlü Arab Bank PLC ve Arab Bank Switzerland'ın yüzde 50 payı bulunuyor.

1985 YILINDA KURULDU

1985 yılında Bank of Bahrain and Kuwait’in İstanbul Şubesi olarak kurulan banka, 1991 yılında Bahreyn ve Kuveyt Bankası A.Ş. unvanıyla bağımsız bir kurum olarak varlığını devam ettirdi. 1997 yılında MNG Bank olarak faaliyet gösteren bankanın hisselerinin yüzde 91'ini 2006 yılında Arab Bank ve BankMed devraldı.

Ocak 2007 tarihi itibarıyla Arab Bank hisselerin yüzde 50’sine ve BankMed ise hisselerin yüzde 41’ine sahip oldu. 3 Nisan 2007 tarihinde bankanın adı Turkland Bank A.Ş., kısaltılmış şekliyle T-Bank olarak değiştirildi.