Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 25 Nisan'da yapacağı toplantıda faiz artırmayacağı görüşünde olan Morgan Stanley, bu beklentisini değiştirdi.

Türk Lirası'nın son 10 günde yüzde 5 civarında değer kaybetmesinin finansal istikrar ve fiyat istikrarı endişelerini yükselttiğini belirten Morgan Stanley, bu nedenle Nisan ayı toplantısı için beklentilerini 75 baz puan faiz artırımı yönünde revize ettiklerini vurguladı.

TCMB'nin bunu yaparken, politikasını basitleştirmesini de beklediklerini ifade eden Morgan Stanley, Banka'nın tüm fonlamasını yüzde 13,50 Gecelik Faiz (O/N) üzerinde yapma kararı almasını, haftalık repo fonlama faizini kaldırmasını ve Geç Likidite Penceresi faizinin yüzde 16 civarında belirlemesini beklediklerini vurguladı.

Morgan Stanley, oluşturdukları temel modelde TCMB'nin Haziran ayında faizi 50 baz puan daha artırarak yüzde 14,0'a çıkaracağını öngördüklerini de belirtti.

Morgan Stanley, TCMB'nin bir taraftan TÜFE'yi yüzde 10 civarından çıpalamak için geniş kapsamlı reformlar/tedbirler alılırken, diğer taraftan politika faizini toplamda 125 baz puan sıkılaştırmasının reel politika faizini 400 baz puan civarına getireceğini ve bunun politika faizi, lirada değer kaybı ve enflasyon arasındaki kısık döngüyü kırmaya yardım edebileceğini vurguladı.