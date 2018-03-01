Temassız ödemede üst limit artıyor

BKM Genel Müdürü Soner Canko, 1 Mart 2018'den itibaren 50 lira olan temassız işlem üst limitinin 90 liraya çıkarılacağını söyledi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, 1 Mart 2018'den itibaren kredi kartlarında 50 lira olan temassız işlem üst limitinin 90 liraya çıkacağını açıkladı.

Türkiye'de geçen yıl kartlı ödemelere ilişkin gerçekleşmeleri ve gelecek döneme ilişkin beklentilerini paylaşan Canko, 2017'de kredi kartı sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 6 artarak 62,4 milyona ulaştığını belirterek, "Bireysel kredi kartı sahibi kişi sayısı ise 2016 yılında 22,8 milyon iken 2017 yılında 24,5 milyona yükseldi. 2016 yılında 117 milyon olan banka kartı adedi ise yüzde 12 artışla 131,6 milyona çıktı" dedi.

Canko, kredi kartı ile ödeme tutarının 2017'de yüzde 13 büyüyerek 606 milyar liraya, banka kartı ile ödeme tutarının ise yüzde 41 artışla 71 milyar liraya ulaştığını ifade etti.

Toplam kartlı ödeme tutarının da yüzde 15 artarak 677 milyar liraya yükseldiğini dile getiren Canko, şöyle devam etti:

"Bugün her 3 kartlı ödemeden biri banka kartıyla yapılırken, banka kartıyla yapılan alışveriş oranı banka kartıyla yapılan nakit çekim oranını geride bıraktı. 2017'de banka kartıyla yapılan alışveriş oranı yüzde 53'e çıkarken banka kartıyla yapılan nakit çekim oranı ise yüzde 47 seviyesine geriledi"

Online ödemeler 100 milyar TL'ye dayandı

Soner Canko, 2016 yılında 68,4 milyar lira olarak gerçekleşen online ödemelerin, 2017'de son 5 yılın en hızlı büyümesini göstererek yüzde 45 arttığını ve 99,1 milyar liraya yükseldiğini söyledi.

İnternetten yapılan kartlı ödemenin toplam içindeki payının yüzde 14'ü geçtiğine işaret eden Canko, 2017'de her 5 kredi kartından 2'sinin internet alışverişlerinde kullanıldığının altını çizdi.

Canko, İnternetten alışveriş için kart hamilinden onay alma süresinin 31 Ocak'ta dolacak olmasına ilişkin de, "Her 5 karttan 2'si internette kullanılıyor. İnternetten yapılan alışverişlerde bir duraksama olacağı yönünde endişem yok. 1 Şubat'ta internetten kartlı ödemelerde bir sıkıntı olmaz" diye konuştu.

Temassızda limit artıyor

Canko, 2016 yılında 31 milyon adet olan temassız özellikli kart sayısının, 2017'de yüzde 36 artarak 42 milyon adede yükseldiğini vurguladı ve her 3 kart kabul noktasından birinin temassızı desteklediği bilgisini verdi.

2016 yılında 45 milyon adet temassız işlem gerçekleştiğini söyleyen Canko, 2017'de bu rakamın 88 milyona ulaştığını; temassız kartlarla yapılan ortalama işlem tutarının da 2014'teki 11 lira seviyesinden, 2017’de 26 liraya yükseldiğini söyledi.

Canko, 1 Mart 2018'den itibaren 50 lira olan temassız işlem üst limitinin 90 liraya çıkacağı bilgisini de verdi.

En hızlı havayolları büyüdü

BKM Genel Müdürü Canko, geçen yıl en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektörün yüzde 32 büyümeyle havayolları olduğunu söyledi. Buna göre havayollarında ödeme büyüklüğü 14,3 milyar liraya ulaştı.

Canko, şöyle devam etti:

"Bu sektörü yüzde 27'lik artış ve 28,4 milyar liralık kartlı ödeme tutarı ile yemek sektörü, yüzde 23'lük artış ve 19,1 milyar liralık kartlı ödeme tutarıyla seyahat acenteleri, yüzde 22'lik artış ve 13,7 milyar liralık kartlı ödeme tutarıyla konaklama ile yüzde 18’lik artış ve 20,7 milyar liralık kartlı ödeme tutarıyla kamu/vergi sektörleri izledi"

"Kamuda kart kabulü artsın"

En fazla kartlı ödeme yapılan sektörlere ilişkin bilgi veren Canko, en fazla kartlı ödeme yapılan sektörün 128,1 milyar lira ile market ve AVM'ler olduğunu, bunu da 61,4 milyar lira ile akaryakıt ve 55,6 milyar lira ile giyim sektörlerinin takip ettiğini dile getirdi.

Canko, kamusal ödemelerde daha fazla kartlı ödeme kabulünün sağlanması hususunda taleplerinin olduğunu da söyledi.

"Yabancı turistin harcaması arttı"

Geçen yıl turizm gelirlerinde ve turist sayısında artış yaşandığını anımsatan Canko, Türk vatandaşların yurt dışı harcamalarının dolar bazında sadece yüzde 3 büyüdüğünü, yabancıların Türkiye'deki harcamaların dolar bazında ise yüzde 25 artış gösterdiğini söyledi.

"TROY logolu 2 milyon kart var"

TROY'a ilişkin son bilgileri de paylaşan Canko, TROY logosunun yaklaşık 2 milyon kartta yerini aldığını ifade etti.

TROY ile mobil temassız ödeme yapılabildiğini belirten Canko, müşterilere yeni verilen her 100 banka kartının 11'inin TROY logosu taşıdığını ve kartların yurt dışından da kullanabildiğini vurguladı.

BKM verilerine göre 2017 yılının En'leri şu şekilde gerçekleşti:

- 14 Şubat Sevgililer Günü'nde en fazla işlem 18.00-19.00 saatleri arasında yapıldı.

- Mayıs ayında en fazla işlem Anneler Günü öncesinde, 13 Mayıs tarihinde gerçekleşti.

- En fazla işlem Ramazan Bayramı arifesinde gerçekleşti.

- E-ticarette alışverişlerin en fazla yapıldığı gün 24 Kasım yani 'Black Friday' oldu.

- 1 saat için en fazla kartlı işlem 31 Aralık günü 18.00-19.00 saatleri arasında yapıldı.