Deutsche Bank analistleri, son enflasyon verisiyle birlikte 10 yıllık Türk tahvillerinin bu yıl ilk kez "ucuz" olduğunu söyledi.

Deutsche Bank analistleri, Türkiye'nin TL cinsi devlet tahvillerinin enflasyonundaki düşüş sayesinde bu yıl ilk defa "ucuz" hale geldiğini, yaptıkları modellemeye göre kazanımların yüksek olabileceğini belirtti.

Tüketici fiyatları enflasyonu Nisan ayında, gıda fiyatlarında tahminlerin altında kalan artışın etkisiyle yüzde 1.69 beklentilerin oldukça altında geldi. Yıllık enflasyon da yükseliş beklentisinin aksine bir önceki aya göre gerileyerek yüzde 19.5 oldu.

Enflasyondaki yavaşlama TCMB üzerindeki faiz artırma baskısını potansiyel olarak azaltırken, sert satış görmüş Türkiye'nin devlet tahvillerinin de değerleme kriterlerinde değişikliğe yol açtı.

Deutsche Bank'ın gelişmekte olan ülke piyasaları stratejisti Christian Wietoska yayımladığı notta, "Bu yıl ilk defa, 10 yıllık lokal tahvillerin aslında tahvil değerleme modelimize göre ucuz olduğuna dikkat çekiyoruz" dedi.

Modele göre devlet tahvili getirileri için "adil değer" yüzde 19.10 düzeyinde, ancak piyasada getiriler şu anda yüzde 19.50 civarında bulunuyor.

Wietoska "10 yıllık tahvillerin getirisi için yıl sonu tahminimizin yüzde 16 olduğu göz önüne alındığında, yıl sonuna göre yüzde 7.2 ek getiri öngörüyoruz (yıl sonuna dövizde varsayılan yüzde 18.5 getiriye karşılık yerel parayla yüzde 25.7 getiri)" dedi.

Wietoska, "Bütün gelişmekte olan ülkeler içinde 9 aylık dönem için öngörülen bu getiri, geçen 12 aydan uzun sürede modellerimizde gözlediğimiz en yüksek getiri seviyesi" dedi.

Ancak değerlendirmede, mali ve ekonomik gelişmelerin, bankacılık sektöründeki yeniden sermayelendirmenin ve portföy ile döviz mevduat akışlarındaki değişikliklerin izlenmesi gereken önemli noktalar olduğu da ifade edildi.