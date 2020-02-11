UniCredit, İtalya'da 6 bin kişiyi işten çıkaracak

UniCredit İtalya’da yaklaşık 6 bin kişiyi işten çıkaracak ve 450 şube kapatacak.

11 ŞUBAT, 20200
Paylaş Tweet Paylaş
UniCredit, İtalya'da 6 bin kişiyi işten çıkaracak

UniCredit SpA CEO’su Jean Pierre Mustier’in üç yıllık verimlilik planlı dahilinde bankanın İtalya’da 6 bin kişiyi işten çıkarması ve 450 şube kapatması bekleniyor.

İşten çıkarma görüşmelerini başlatmak için sendikalara mektup gönderen banka ilk çeyreğin sonuna kadar anlaşmaya varmayı beklediğini belirtti.

Mustier, açıklamasında işten çıkarmaların erken emeklilikler yoluyla sosyal sorumluluk gözeterek yapılacağını ifade etti.

UniCredit 2014’ten bu yana yaklaşık 20 bin kişiyle yollarını ayırdı. Bu rakamın 14 bini Mustier’in görev süresi içerisinde gerçekleştirildi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

2020 daha iyi olacak

2020 daha iyi olacak

Kâr arayışı

Kâr arayışı

İş Bankası 6,1 milyar TL net kâr açıkladı

İş Bankası 6,1 milyar TL net kâr açıkladı

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.