UniCredit, İtalya'da 6 bin kişiyi işten çıkaracak

UniCredit İtalya’da yaklaşık 6 bin kişiyi işten çıkaracak ve 450 şube kapatacak.

UniCredit SpA CEO’su Jean Pierre Mustier’in üç yıllık verimlilik planlı dahilinde bankanın İtalya’da 6 bin kişiyi işten çıkarması ve 450 şube kapatması bekleniyor.

İşten çıkarma görüşmelerini başlatmak için sendikalara mektup gönderen banka ilk çeyreğin sonuna kadar anlaşmaya varmayı beklediğini belirtti.

Mustier, açıklamasında işten çıkarmaların erken emeklilikler yoluyla sosyal sorumluluk gözeterek yapılacağını ifade etti.

UniCredit 2014’ten bu yana yaklaşık 20 bin kişiyle yollarını ayırdı. Bu rakamın 14 bini Mustier’in görev süresi içerisinde gerçekleştirildi.