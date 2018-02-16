"Yıldız Grubu'nda risk yok"

Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil, "OTAŞ kredilerinin bankalara en ufak bir etkisi olmayacak, Yıldız Grubu'nda da risk doğuracak bir süreç yok." dedi.

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, yıllık değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türk Telekom'un ana hissedarı OTAŞ'ın kredi ödemelerinde yaşadığı sorun ile ilgili "OTAŞ kredilerinin bankalara en ufak bir etkisi olmayacak" diyen Erbil, yine son zamanlarda gündemde olan Yıldız Holding kredileri için de "Risk doğuracak bir süreç yok." dedi.

Erbil'in açıklamlarında öne çıkan başlıklar şu şekilde;

- KGF kredilerindeki sorunlu kredi oranının sektör normlarından farklı olmasını beklemiyoruz.

- Şu andaki normalleşmiş yüzde 15 kredi büyümesinin 2018'de de devamını bekliyoruz.

- OTAŞ kredileri için bankalar tedbirini aldı, provizyonlarını ayırdı; bankalara en ufak bir etkisi olmayacak.

- Türk Telekom Türkiye için önemli bir varlık, buradaki süreç yavaş sürüyor; koordinasyonunu Ulaştırma Bakanlığı yapıyor.

- Yıldız Grubu ülkenin önemli markalarından biri, Yıldız'da da endişe edecek, bir risk doğuracak süreç yok.

- Türk Telekom'da çoklu bir alıcı potansiyeli mevcut, 2018'in ikinci yarısında netlik kazanmasını bekliyoruz.

- Banka olarak 2018'de şubeleşmede yatay trendin süreceğini düşünüyoruz.

- Şu an itibarıyla Merkez Bankası'nın para politikası ve araçları göreceli olarak normalleşmeye başladı.

- Faizlerdeki salınım kabaca mevcut seviyelerde devam edecek ama üstündeki baskı azaldı, aşağı yönlü gelişmeler olabilir.

- Bugün yabancı para kredi büyümeleri ya çok sınırlı ya da azalmaya başladı, bu da Türk bankalarının gelecekteki dış borçlanma ihtiyaçlarını azaltıyor.

- Faiz konusundaki tüm hareketler serbest piyasa ekonomisi neticesinde oluşuyor, biz de bankalar olarak kendimizi adapte etmeye çalışıyoruz.

- Genel anlamda kredilerin TL'ye döndüğü trendin devam etmesini bekliyoruz, bunun da sağlıklı olduğunu düşünüyoruz.