Yıldız'ın borçları için Yapı Kredi yetkilendirildi

Borçlarının faizleriyle birlikte vadesinin uzatılması kararı ile gündeme gelen Yıldız Holding'e ilişkin söz konusu stratejik düzenlemede “Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyici Banka” olarak Yapı Kredi Bankası'nı seçildi.

Konuya ilişkin Yapı Kredi'den yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapı Kredi olarak Yıldız Holding’in kredi kullanım stratejilerindeki değişiklik doğrultusunda düzenlenecek sendikasyon kredisi için “Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyici Banka” olarak seçilmiş bulunmaktayız. Kurulduğumuz 1944 yılından günümüze kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz ekonomisine değer katan tüm firmaları desteklemeye devam edeceğiz."