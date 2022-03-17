100 bin müşteriye 2022'de ulaşırız

Elçin Cirik

ecirik@capital.com.tr

Faktoringde 2022 senaryoları olumlu. 2021 Kasım sonunda sektör cirosu yüzde 36’lık artışla 172,9 milyar TL oldu. Deniz Faktoring Genel Müdürü MURAT KULAKSIZ, 2021’in 180 milyar TL ciroyla kapanacağını öngörüyor. 2022’de özellikle ihracat faktoringi ve tedarikçi finansmanı işlemlerinde büyüme bekleyen Kulaksız, “Kasım sonunda sektörde 82 bini geçen müşteri sayısı vardı. Bu, az bir rakam. 2022’yi 100 binin üzerinde müşteri sayısıyla kapatırız” diyor.

Salgınla birlikte oluşan finansman ihtiyacı, faktoring sektörünün 2021’deki büyümesine de yansıdı. Kasım 2021’de faktoring alacakları, yüzde 42 artışla 53,5 milyar TL’ye yükseldi. Sektörün cirosu kasım sonunda yüzde 36’lık artışla 172,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Deniz Faktoring Genel Müdürü Murat Kulaksız, bu büyümeyi, “Geçtiğimiz yıl yaşanan ekonomik dalgalanmalar, faktoringin önemini artırdı. Kısa vadeli tedarik zincirinin kırılmaması noktasında faktoringin önemini ortaya koydu. Sektör olabildiğince oyunda olmaya çalıştı” sözleriyle yorumluyor. 2021 sonunda 180 milyar TL ciroya ulaşılabileceğini öngören Murat Kulaksız, bu yıl için de umutlu. 2022’de özellikle sektörden yüzde 13 pay alan ihracat faktoringinde ve ayrıca tedarikçi finansmanı işlemlerinde büyüme bekliyor. Kulaksız, “2022 yılında da özellikle pandeminin etkisinin geçmesiyle ihracatta büyük bir artış olacağını düşünüyorum. Son günlerde İngiltere, İsrail pandemi kısıtlamalarını kaldırma kararı alıyor, normalleşmeyle artış olacağını düşünüyorum” diyor. 2022’de sektörün en az yüzde 35 büyüme yakalayacağını tahmininde bulunan Kulaksız, Kasım 2021 sonunda 82 bini geçen müşteri sayısının da 2022 sonunda 100 binin üzerinde kapanacağını düşünüyor. Deniz Faktoring Genel Müdürü Murat Kulaksız, sektörün bugünü ve yarınına ilişkin sorularımızı şöyle yanıtladı:

Henüz 2021 sonu verileri açıklanmadı. Sizin tahminleriniz ne yönde?

Sektörümüz Kasım 2021’de aktif büyüklükte 58,1 milyar TL’ye ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 büyüdü. Faktoring alacakları, Kasım 2020’de 37,5 milyar TL’den 2021 Kasım ayında yüzde 42 artışla 53,5 milyar TL’ye yükseldi. Toplam ciro da kasım sonunda yüzde 36’lık artışla 172,9 milyar TL oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan ekonomik dalgalanmalar faktoringin önemini artırdı. Kısa vadeli tedarik zincirinin kırılmaması noktasında faktoringin önemini ortaya koydu. Sektör olabildiğince oyunda olmaya çalıştı. Faktoring, 2020 yılını 148,5 milyar TL ciroyla kapatmıştı. Aslında sektörde yılın son ayında ciroda daha hızlı ivme oluyor. 2021 sonunda da ciro, hesap kapatmalar nedeniyle yükselecektir. Ciro, 2021 sonunda 180 milyar TL olabilir.

Bu yıl için öngörüleriniz nasıl? Büyümelerin nasıl olacağını düşünüyorsunuz?

Her türlü ekonomik koşula rağmen KOBİ’lerin ihtiyaçları aynı. Finansmana hızlı ve uygun maliyetle ulaşma ihtiyacındalar. Türkiye’de işletmelerin yüzde 99’u KOBİ, ama bankacılık kredilerinden aldıkları pay yüzde 23. Kurumsallaşamama gibi pek çok nedenden finansmana ulaşamıyorlar. Bu noktada faktoring öne çıkıyor. Son döneme baktığımızda ihracat çok iyi gidiyor. Türkiye’nin turizm, ihracat becerisi, Avrupa’ya yakınlık, kaliteli kalifiye iş gücü gibi çok önemli avantajları var; bunlar Türkiye’yi rakipsiz kılıyor. 2022 yılında da özellikle pandeminin etkisinin geçmesiyle ihracat tarafında büyük bir artış olacağını düşünüyorum. Son günlerde İngiltere, İsrail pandemi kısıtlamalarını kaldırma kararı alıyor; normalleşmeyle artış olacağını düşünüyorum. 2022 yılında da sektör cirosunda minimum yüzde 35 büyüme olacaktır.

FKB’nin 2021 ilk yarı raporuna göre toplam cironun yüzde 13’ü yurt dışı işlemlerinden geliyor. 2021 yılı son verilerle faktoring sektöründe yurt içi/ yurt dışı işlemlerin dağılımı nasıl?

Henüz 2021 sonu yurt dışı faktoring verileri açıklanmadı. Ancak Deniz Faktoring özelinde toplam faktoring alacakları içinde ihracat faktoringinin payı yüzde 30’larda.

İhracat faktoringi yanında hangi alanlar iyi gidecek?

Faktoring şirketleri olarak sadece çek tahsilatı yapmıyoruz, tedarikçi finansmanı da yapıyoruz. KOBİ’lerin bilmediği bir ülkeye ihracat yaptığında sigortalanması çok önem taşıyor. Tedarikçi finansmanının göbeğinde olan faktoring işlemlerinin 2022’de artacağını düşünüyorum. Örneğin Deniz Faktoring olarak bu yıl planlarımız içinde tedarikçi finansmanına daha fazla eğilmek, yatırım yapmak var. Tedarik finansmanı hem bankalar hem faktoring şirketleri tarafından yapılabiliyor. Faktoring şirketlerinin burada bankalardan farkı, daha hızlı karar süreçleri olması ve daha rahat imkanları bulunması. Bir de faktoring şirketleri, bankalarda olmayan tahsilat yönetimi ürünü sunuyor. Kurumsal büyük firmalar, bu hizmete ilgi duyuyor. Şirketlerin tüm tahsilat işlerini de gerçekleştirebiliyoruz. Bu, şirketlerin hem operasyonel yükünü sırtlarından alıyor hem maliyetleri düşürüyor. Tüm bu nedenlerle tedarikçi finansman tarafında büyüme devam edecektir. İşletme sermaye eksikliğini akılcı şekilde çözen bir ürün. Sektör için büyüyen alanlardan olacak. Tedarikçi finansmanı tarafında aynı ilginin devam edeceğini düşünüyorum.

Peki bu yıl sözleşme sayıları ve müşteri adetleri anlamında nasıl geçecek?

2021 Kasım verilerinde sözleşme sayıları 110 bin 860 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış var. 2021 yılını sözleşme adedinde yüzde 10’luk bir artışla 112 bin olarak kapatacağımızı tahmin ediyorum. Müşteri sayısında ise kasım sonunda sektörde 82 bini geçen müşteri sayısı vardı. Türkiye’de 3,3 milyon ticari işletme olduğu düşünüldüğünde bu, az bir rakam. Kasım 2020’de bu sayı 74 bini geçiyordu. 2022’yi 100 binin üzerinde müşteri sayısıyla kapatırız. Gidecek çok yol var.

Son olarak kârlılık üzerine öngörülerinizi alabilir miyiz? BDDK’nin kasım sonu verilerine göre sektörün kârı 1,77 milyar TL ve yıllık yüzde 81,8 artış var. 2022’de kârlılık nasıl olacak?

Bu kârlılıkta kapanmaların ardından gelen açılmanın etkisi oldu. Dünyada da bunun yansımalarını gördük, navlun fiyatları yükseldi. İhtiyaçlar birden aynı anda arttı, iş hacmi yükseldi. Kârlılık için 2021 sonu tahmini yapmak zor. Firmaların yıl sonu işlemleri farklılık gösterebilir ve kâr rakamlarında değişiklikler olabilir. Ancak mevcut trend devam ederse kârın 1,95 milyar TL olacağını öngörüyorum. 2022’de de kârlılık yine iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü ertelenen ihtiyaçlar devam ediyor, Türkiye’nin ihracat hedefi belli. Bu nedenle kârın aynı seviyelerde olacağını umuyorum.



“DİJİTALLEŞME KOBİ’LERE YARAYACAK”



DEĞİŞİM Diğer sektörlerde olduğu gibi faktoringde de dijitalleşme trendi öne çıktı. Dijitalleşmenin KOBİ’lere de büyük faydası olacak, çünkü kayıt dışılığı önlüyor. Dijitalleşmede daha başlangıçtayız, artıkça iş yapış şekillerimiz değişecek. Dijitalleşmeyle işlemler kayıt altına alınacak. Biz firmanın riskini değerlendirip fiyatlamayı belirliyoruz, bilançoda kalem görülmeyince maliyet yüksek oluyor. Dijitalleşme KOBİ’lerin hak ettiği bilançoların güçlenmesini sağlayacak, daha kolay finansmana ulaşacaklar. Bankacılıkta kredilerden aldıkları pay da artacak.



PLATFORMLAR Yurt dışındaki alıcıların da sisteme dahil olacağı platformlar gelişeceğini düşünüyorum. Üreticilerin ihracatı konteynerlarla değil paketlerle yapacağı sistemler olacak. Örneğin Eskişehir’de bir üreticinin malını Hollanda’da bir tüketici direkt alacak; konteyner, gümrük olmadan ilerleyen bir sistem olacak. Bu yapılara başlandı, kısa sürede bu iş modeli daha artacak.



TREND 2021’de fiyatların oturmadığı, sabit giderlerin devam ettiği süreçte vadelerin biraz kısaldığını hissettik. Kasım sonrası eski rayına döndü. Bununla ilgili genel bir trend verisi bulunmuyor. Ancak Deniz Faktoring’e dijitalden gelen taleplerin ortalama 120 gün vadeden, 95 günlere düştüğünü görüyoruz.











“2022’Yİ BÜYÜME YILI İLAN ETTİK”



HEDEF 2021 yılını 8,3 milyar TL işlem hacmi, 2,99 milyar TL faktoring alacağı bakiyesiyle tamamladık. Böylece yıllık bazda işlem ciromuzu yüzde 25 ve faktoring alacaklarımızı yüzde 42 artırdık. 2022’yi büyüme yılı ilan ettik. 2021’de hacimde pazar payımız yüzde 4’ten 4,3’e çıktı, bu rakamı daha yukarı taşımak istiyoruz. Üç konu bizim için önemli: Tedarikçi finansmanı, yurt içi alacakların finansmanı ve dijital faktoring... Bu alanlarda yatırım yapmaya devam ediyoruz. 2022 yılı için işlem hacmimizi, faktoring alacak bakiyemizi ve müşteri adetlerimizi en az yüzde 30 artırmayı hedefliyoruz.



İŞ BİRLİKLERİ 2017’de başlattığımız “Deniz’e Çek Gönder” uygulamamız, sektörde ilk. Her koşulda 7 gün 24 saat KOBİ’lerin finansmana hızlı ulaşması için seferber oluyoruz. 2021 yılında uygulamanın teknolojik altyapısını geliştirdik, hem tedarikçi finansmanı hem ihracat faktoringi tarafında geliştirdik. Son olarak eLogo ile iş birliği yaptık. Uygulamamızı eLogo’nun kurumsal kaynak planlama yazılımı olan Logo ERP çözümleri üzerinden kullanıma sunduk. Bu yıl başka birçok kurumla iş birliği yapacağız.







