DASK Sigortası Yaşanan Felaketlerin Önüne Geçmeye Hazır

Deprem gibi öngörülmesi zor olan felaketlerde maddi kayıpların önlenmesi amacı ile bu sigortaların yapılması 1999 depreminden sonra zorunlu bir hal almıştır. Depremin tam ertesi yılı Doğal Afet Sigortaları Kurumu deprem sigortalarını yönetmek amacı ile kurulmuş bir kamu kurumudur.

Poliçe sorgulaması yapılabilmek için kurumun resmi internet sitesi üzerinden DASK sorgulama ekranı hizmeti de verilmektedir. Sorgulama tipini seçtiğinizde poliçe bilgilerinize kolayca erişebilirsiniz. Ayrıca DASK poliçe sorgulama için daha pek çok kanal bulunmaktadır. Sorgulama tipi olarak T.C. kimlik numarası seçilerek kolayca sorgulama yapmak mümkündür. Ayrıca il ve ilçe bilgilerine yer verilmesi noktasında da sonuçlara erişmek daha kolay olmaktadır. E-devlet kapısı üzerinden de sorgulama işlemi yapılabilmektedir.

Ayrıca sorgulama için ad, soyad, unvan, vergi numarası, pasaport numarası, adres kodu, yabancı kimlik numarası gibi sorgu yöntemlerini de kullanabilirsiniz. Sorgulama sonucunda poliçenizin numarası, başlangıç ve bitiş tarihleri, riziko adres, acente, sigorta bedeli, prim, konuta ait tapu bilgileri gibi bilgilere erişilmektedir.

DASK Sigorta Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Zorunlu deprem sigortası yapı maliyetlerine göre şekillenmektedir. Yapı maliyetlerinin artması teminat tutarlarının da artmasına sebep olmaktadır. Deprem sigortası için belirlenen azami tutar, yapı değerini aşıyorsa sigorta şirketlerinden destek almak daha mantıklı olacaktır. Ayrıca DASK hesaplama için öncelikle deprem sonrasından alacağınız en yüksek tutar olan teminat tutarının bulunması gerekir. Bu tutarın bulunması ise teminat tutarının tarife fiyatları ile çarpılması işlemi sonucunda mümkündür. Risk grubu bakımından yapılar için 7 farklı risk gurubu bulunmakta birlikte yapılar da A ve C olarak iki sınıfa ayrılmaktadır.

Bu tutara DASK ya da e-devlet kanalları üzerinden DASK adres kodu girerek ulaşabilirsiniz. Ayrıca tutarın erken yatırılması durumunda devlet tarafından uygulanan çeşitli indirimler de söz konusudur. Yine DASK adres veya T.C. kimlik numarası sorgulama gibi yöntemler kullanılarak indirimli fiyat tarifelerine erişim sağlamak da mümkündür. DASK prim hesaplama noktasında prim fiyatlarının belirlenmesinde son karar Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aittir. Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğler ile asgari prim tutarları risk bölgeleri dikkate alınarak şekillenmektedir. Firmalar da bu fiyatları baz alarak fiyat belirlemesi yapmaktadır.

Depreme Karşı Ne Kadar Hazırlıklısınız?

Konut sahipleri tarafından DASK nedir sorusunun cevabı merak ediliyor. Zorunlu deprem sigortasının güvence altına alındığı kurum, depremde maddi zararlar meydana geldiğinde bu zararları teminat altına almaktadır. İnfilak, yangın, tsunami, yer kayması gibi depremin sebep olduğu felaketlerde de tavandan tabana, istinat duvarından temellere kadar zarar gören alanlar bu sigorta kapsamında teminat altına alınmaktadır.

Sadece sahibi olduğunuz değil, kiraladığınız konutlarda da elektrik ve su için abonelik esnasında DASK sigortası beyanı yaptırmanız şarttır. Alım satım ve ipotek gibi durumlarda tapu dairelerinde çalışan memurlar tarafından bu sigortaya dikkat edilmektedir. Mali hasarların paylaşılması, deprem giderlerinin azaltılması noktasında yarar sağlayan bu sigorta türü, tüm konutları da aynı zamanda güvence altına almaktadır.

Deprem risk bölgelerine göre belirlenen DASK fiyatları sigorta şirketleri bazında değişkenlik göstermektedir. Depremin vereceği maddi hasarların sizlere zararlarının en alt seviyeye indirilmesi için her yıl zorunlu deprem sigortanızı sigortaladim.com adresi üzerinden uygun fiyat garantisi ile yaptırabilirsiniz. Bu anlamda firmaların sizlere değişken fiyatlar sunduğunu yeniden belirtmek gerekiyor. Sigorta yalnızca deprem ve depremin yol açtığı felaketlerin önlenmesi için olup, konut ve eşya korunması noktasında, bu tip sigortalarınızı yine firmamız aracılığı ile yaptırabilirsiniz.

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