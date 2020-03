Zorunlu trafik sigortası yaptırmak için bu adımları izlemeniz yeterli

Türkiye’de araç sahiplerinin yaptırmakla yükümlü oldukları sigorta zorunlu trafik sigortası adını almaktadır. Bu sigorta yapılmadığında ve araç trafikteyken yakalandığında ceza-i işlem uygulanmaktadır ve araçlar şube otoparklara çekilmektedir. Bu sigorta olası bir kaza anında karşı tarafta maddi ya da fiziki bir hasar olduğunda bunun karşılanmasına yöneliktir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerli olan sigorta çeşidi, tüm bu zararları güvence altına almaktadır. Trafik sigortasının kasko ile karıştırılmaması gerekir. Kasko, yapıldığı araçta meydana gelen hasarların giderilmesine yönelikken trafik sigortası karşı tarafa verilecek zararlara karşı bir teminattır.

Zorunlu olan bu sigorta yaptırılmadığında ya da süresi dolduğunda takip edilerek yenilenmediğinde ise araç bağlanmaktadır. Ceza ödeyerek yola devam etmek mümkün olmadığı gibi, trafikten menedilen araç için ceza ile birlikte otopark ücreti de ödemek gerekmektedir. Zorunlu trafik sigortası teklif alarak siz de aracınıza sigorta yapabilir ve kapsadığı teminatlardan olası bir kaza anında yararlanabilirsiniz. Trafik sigortası teklifi almak için ise bu adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

1.Form Doldurarak Sigorta Tekliflerini Alın

Trafik sigortası teklifi almak için sigortaladim.com sayfasına giriş yapmanız yeterlidir. Trafik sigortası alanında yer alan formu doldurarak kolay bir şekilde teklif alabilirsiniz. Bu formda yer alan ilgili alanlar plaka, ruhsat seri ve NO/Asbis NO, ruhsat sahibinin T.C. kimlik NO’su ve cep telefonu olmaktadır. Ayrıca formun üst kısmında bulunan şahıs, şirket ve yabancı şahıs seçeneklerinden uygun olanının da işaretlenmesi gerekir. Daha sonra şayet hasarsızlık indiriminden faydalanılmak isteniyor ise kutucuğa tik atılarak teklif al butonuna basılması gerekir. Bundan önce broker yetki belgesini, kullanıcı sözleşmesi, gizlilik taahhüdü ve izinli pazarlama metnini okuduğunuza dair ilgili alanları da doldurmanız gerekecektir. İnternetten trafik sigortası yaptırmak bir hayli kolaydır. Kolayca teklif alabilir ve güvenilir bir firmada kısa zamanda işinizi halledebilirsiniz.

2.Trafik Sigortası Seçiminizi Yapın

Trafik sigortası seçimi yapılırken aracın sıfır ya da ikinci el olması noktasına dikkat edilmektedir. Kazalar esnasında üçüncü kişilerin korunmasına yardımcı olan bu sigorta türü yapılırken yaşanacak problemlerin maddi açıdan çözümlenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca bu sigorta araçların modellerine göre değişkenlik göstermektedir. ‘Araç zorunlu trafik sigortası yaptırmak istiyorum.’ dendiğinde poliçe sahibinin aracının modeli ve yaşı dikkate alınarak fiyat belirleniyor. Kaza sonrası maddi teminatların yanı sıra sağlık giderlerinin de karşılanması amacı ile hukuki bir dengeyi de mümkün kılıyor. Düşük model araçlarda kaza yapma riskinin daha fazla olduğu göz önünde bulunduruluyor. Ayrıca aracık kaza geçmişi de sigorta primleri noktasında belirleyici etken oluyor. Yeni ehliyet almış sürücüler ile yaşı ilerleyen sürücülerin kaza yapma ihtimallerinin daha fazla olduğu da yine bir erken olarak karşımıza çıkmaktadır. Trafik sicilinde var olan cezalar, kaza oranı yüksek şehirler vb. faktörler de yine etkendir.

3.Poliçe ve Teminatları Değerlendirin

Sigorta seçimi de yapıldıktan sonra sıra poliçe ve teminatların değerlendirilmesine geliyor. Sigorta poliçe fiyatlarını etkileyen unsurlar arasında basamak tipleri sayılıyor. Basamak tipleri 1’den 7’ye doğru ilerliyor. 7. basamak uzun süredir kaza yapmayan sürücüleri kapsarken 4. basamak ise yeni ehliyet almış sürücüleri kapsamaktadır. Online trafik sigortası yaptırmak noktasında poliçelerin yanı sıra teminatların da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Çünkü her firma sigortada farklı teminat sunabiliyor. Teminatlar ise aşağıdaki gibidir;

Kişi başına tedavi ve vefat ve tedavi: Poliçede yazan limitler dahilinde kaza anında ölen ya da yararlanan kişinin masraflarını karşılamaya yönelik bir teminattır.

Kaza başına vefat ve tedavi: Üçüncü kişilerin yine poliçede yazan limitler kadar vefat ve tedavi masraflarının karşılanmasına yönelik olan teminattır.

Araç ve kaza başına maddi hasar: Poliçede yazan limitlerle kazada meydana gelen maddi hasarların giderilmesine yönelik olan teminattır.

Bu teminatlardan yararlanmak ve için zorunlu olan bu sigortayı yaptırmanız gerekiyor. Mali anlamda kişilere külfet gibi gelen bu durum kaza anında ekonomik çözümler sunuyor, makul ve zorunlu masraflar sigorta şirketleri tarafından karşılanıyor.

4.Ek Teminat Önerilerine Göz Atın

Zorunlu trafik sigortası teminatları standart olmakla birlikte firmalar tarafından sunulan ek teminatlar farklılık göstermektedir. Bu noktada Sigortaladım firmasından destek alabilirsiniz. Ek teminatlar tamamlayıcı trafik sigortası olarak da adlandırılmaktadır. Zorunlu trafik poliçenize ek olarak düzenlenen bu poliçe limitleri ve teminatları oldukça geniş olması bakımından araç sahiplerine yarar sağlamaktadır.

İhtiyarı mali mesuliyet teminatı: 3. şahıslara verilecek olan zararlar için bir mali güvencedir. Yasal limitler dahilinde zararlar karşılanmakta ve bu limitler yeterli olmadığında ek teminatlar sayesinde tutar teminat altına alınabilmektedir.

Yol yardım hizmeti: Kaza sonrasında çekici gönderilmesi, araç için çilingir gönderimi, yakıt bitmesi durumunda çekici, lastik değişimi, acil ambulans gibi hizmetler verilmektedir.

Araç bakım hizmeti: Araç içinde var olan kötü kokuların giderilmesi, mikropların yok edilmesi, mekanik yağ değişimi gibi hizmetler de mümkün olmaktadır.

İkame araç: Kaza meydana geldiğinde çekici hizmeti ile birlikte bazı durumlarda ikame araç da gönderilebilmektedir.

Çekici Hizmeti: Çekici en kısa zamanda bulunduğunuz konuma gönderilecektir.

Taksi ücreti: Bazı firmalar tarafından ek teminat kapsamına taksi ücreti de alınmaktadır. Kaza olduğunda ve sizlerin de acil bir yere yetişmesi gerektiğinde belirli bir tutarda taksi ücretinin karşılanması da mümkün olmaktadır.

Trafik sigortası her yıl yaptırılması gereken bir sigorta türüdür. Poliçenin gücü geciktiğinde ceza-i yaptırımlar uygulanması kaçınılmazdır. Trafik sigortası geç yaptırma durumunda ise aracın sigortasız olduğu tespit edildiği an trafikten men cezası verilmektedir. Poliçe yenilenmediği için ise maddi yaptırımlar söz konusudur. Poliçe yenilendiğinde %5 oranında ceza ödenmektedir. Bunun yanı sıra gecikme cezası olarak her 30 gün için %50 oranında ödeyeceğiniz tutar artış gösterir. Gecikme zammı olarak belirlenen tutar %50 oranına kadar olabilir. Trafik sigortanızı yenilediğinizde ise aracınızın bulunduğu otoparka giderek buradaki polis memurlarına poliçenizi göstermeniz gerekiyor. Bu beyandan sonra gecikme cezası ile birlikte aracın otoparkta kaldığı gün kadar da ceza ödenmektedir. Çekici ücreti de yine bu ücretlere ek olarak ödenmesi gereken bir kalemdir. Yenileme ile birlikte ücretlerin ödenmesi sonrası araç sahibine verilir.

Sigorta bedelleri her yılbaşında Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenmektedir. Ödeme koşulları, prim fiyatı gibi kriterler değişken olmaktadır. Sigorta şirketleri tarafından belirlenen bu tutarların denetim altına alınması amacı ile bir üst tutar belirlenmiştir. Üst limit konusunda aracın bağlı bulunduğu il, bu ilin trafik yoğunluğu, trafik kazalarının sıklıkla yaşanıp yaşanmadığı, aracın yürü, aracın aktif olarak kullanılma durumu gibi etkenler göz önünde bulundurulmaktadır. Şayet kaza riski fazla olarak görülüyor ise poliçe fiyatında artış olması kaçınılmazdır. Sigorta zorunlu trafik sigortası ismini alsa da aslında oldukça faydalıdır. Ne kadar dikkatli olursanız olun bazen sizin elinizde olmayan sebeplerden dolayı kazaya mahal veren dahi siz olabilirsiniz. Bu durumda karşıdaki maddi ve bedeni hasarların karşılanması adına yükünüz hafifleyecektir. Trafik sigortası primleri noktasında firmalar tarafından sunulan teminat ve hizmete göre de limit belirlenmektedir. Yasal limitler yönetmelikler ile belirlenmekte olup, Sigortaladım firması tarafından uygulanan ek limitler de söz konusu olmaktadır. Zorunlu trafik sigortası yaptırmak için hemen sigortaladim.com üzerinden teklifinizi alın, yola temkinli çıkın!

Bu içerik Sigortaladım.com sponsorluğunda oluşturulmuştur.