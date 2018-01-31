1.5 trilyon dolarlık yatırım çağrısı

ABD Başkanı Trump, "Kongre'yi en az 1,5 trilyon dolarlık altyapı yatırımı oluşturacak bir yasa teklifi hazırlamaya davet ediyorum" dedi.

Donald Trump, Başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki ilk "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı. ABD Kongresinde yaptığı konuşmasının önemli bir bölümünü ekonomiye ayıran Trump, Cumhuriyetçilerin ve Demokratların güvenli, hızlı, sağlam ve modern bir altyapı sistemi için bir araya gelmeleri gerektiğini belirterek, "Kongre'yi en az 1,5 trilyon dolarlık altyapı yatırımı oluşturacak bir yasa teklifi hazırlamaya davet ediyorum" dedi.

Ülkede Kasım 2016'da gerçekleşen seçimden bu yana 2,4 milyon kişiye istihdam yaratıldığını ve Afrikalı ve Hispanik kökenli Amerikalılara yönelik işsizlik oranlarının tarihin en düşük seviyelerine gerilediğini kaydeden Trump, şöyle devam etti:

"Amerikalılara bu kürsüden 11 ay önce söz verdiğim gibi Amerikan tarihindeki en büyük vergi indirimlerini ve reformunu hayata geçirdik. Muazzam vergi indirimlerinin orta sınıfa ve küçük işletmelere büyük yardımı dokunacak"

Hem Amerikalı hem yabancı şirketlerin ABD'ye yönelik yatırım planlarına değinen Trump, Apple, Exxon Mobile, Chrysler, Toyota ve Mazda gibi şirketlerin kısa süre önce yaptığı yatırım açıklamalarını hatırlattı. Trump, hisse senedi piyasalarının performansına işaret ederek, "ABD borsaları rekor üstüne rekor kırdı, toplamda 8 trilyon dolar değer kazandı. Bu Amerikalıların emeklilik ve eğitim tasarrufları için çok güzel bir haber" ifadesini kullandı.

Başkan Trump, ayrıca selefi Barack Obama'nın imzasını taşıyan sağlık sigortası yasasının (Obamacare) en önemli parçasını iptal ettiklerini hatırlatırken, "Felaket Obamacare'in özünü feshettik, zorunlu sağlık sigortası artık yok" dedi.

Trump, konuşmasında Rusya ve Çin'den "ABD'nin çıkarlarına, ekonomisine ve değerlerine meydan okuyan rakipler" diye bahsetti.



