Sanat Yönetmenliği’ni Erdoğan Şanal’ın, Sanat Danışma Kurulu üyeliklerini; Prof. Rengim Gökmen, Prof. Dr. Cihat Aşkın, İbrahim Yazıcı’nın ve Remzi Buharalı’nın yaptığı, Sanat Etkinlikleri Derneği’nin düzenlediği 17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 24 gün süren dans ve müzik şöleninin ardından perdelerini kapattı. 14 Nisan-08 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Festival, 4’ü ücretsiz toplam 11 etkinlikte 21 bin seyirciyi Mersin’in en gözde konser salonları ve tarihi önemde bazı mekanlarında usta sanatçı ve müzik topluluklarıyla buluşturdu. Festival süresince Türkiye’nin pek çok önemli, yazar, müzik eleştirmeni ve gazetecilerini de Mersin’de misafir etti.

Beste Yarışması ve Festival Ödülleri

Festival kapsamında gerçekleştirilen ve 20-21-22 Nisan tarihlerinde üç gün süren 19. Nevit Kodallı Korolar Şenliği, Hakkari’den İzmir’e, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 38 koroyu 10 oturumda Mersin Kültür Merkezi’inde sanatseverlerle buluşturdu. Şenliğin son gününde ise Üç Tenor ile Yüksekova Mavi Hayaller Çocuk Korosu ve Umut Işığı Korosu aynı sahnede yer alarak unutulmaz bir konsere imza attı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen bir diğer etkinlik ise “Mersin Kelebeklerine Ezgi Arıyor” sloganıyla dört klarinet formunda düzenlenen 8. Beste Yarışması oldu. Beste yarışmasının birincilik ödülünü Damlacıklar adlı eseriyle Cem Oslu alırken, Mustafa Kemal Saydam ikinciliği, Melis Özcan ise üçüncülük ödülüne layık bulundu.

2018 Festival Ödülleri ise şöyle dağıtıldı: Festival Sanat Ödülü: Devlet Sanatçısı Suna Kan’a, Festival Kent Ödülü: sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’a, Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü ise Yiğit Karataş’a verildi.

Salon konserleri, ücretsiz açık hava konserleri ve üç gün süren korolar şenliğiyle 21 bin kişinin takip ettiği 17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, KKTC, Kanada, Fransa, G. Afrika, İspanya, Amerika ve Almanya’dan gelen müzik toplulukları ve solistlerini Mersinli sanatseverlerle buluşturdu.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı yaptığı açıklamada; “Geçtiğimiz yıldan bu yana kent bileşenlerimiz, yönetim ve yürütme kurulu üyelerimizle büyük emekler vererek hazırladığımız başarılı bir festivalin daha sonuna gelindi. Başta sponsorlarımız olmak üzere salonlarımızı dolduran seyircilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Kentimizin marka değeri en yüksek kurumu olarak dünyanın seçkin solist ve müzik topluluklarını sanatseverlerle buluştururken bu vesileyle Mersin’in adını da dünyaya taşıyarak paha biçilmez tanıtım fırsatları yarattık. Bu festival döneminde yurtiçi ve yurtdışından takipçilerimizin olduğunun görülmesi ise bunun en önemli göstergesi olmuştur. Değerli halkımıza en derin saygılarımı sunar, barış dolu nice festivallerde yeniden görüşmek umuduyla hoşça kalın” dedi.