7 yıl sonra gelen gözaltı

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, Londra'da gözaltına alındı. Assange, yaklaşık 7 yıldır Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde yaşıyordu.

11 NİSAN, 20190
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7 yıl sonra gelen gözaltı

2012 yılından bu yana Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, bugün elçilikten çıkarılarak Londra polisine teslim edildi.

İngiltere İçişleri Bakanı, Assange'nin gözaltında olduğunu doğruladı ve mahkemeye çıkarılacağını söyledi.

Aralık 2018'den beri Ekvador vatandaşı olan Assange, Londra Büyükelçiliği'nden çıkarılması girişimleri nedeniyle Ekvador Dışişleri Bakanlığı'na karşı anayasal haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava başvurusunda bulunmuştu.

Wikileaks, özellikle Amerikan ordusuna yönelik önemli sızıntı haberlere imza atmıştı.

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