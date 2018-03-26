ABD'den sonra AB de çalışma başlattı

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin ithal çeliğe ilave gümrük vergileri uygulama kararının sektöre etkilerine ilişkin çalışma başlattı.

AB Resmi Gazetesi, ABD'nin ithal çeliğe ilave gümrük vergileri uygulamasının AB piyasalarını nasıl etkileyeceği konusunda çalışma başlatıldığını duyurdu.

Buna göre, AB üyesi ülkelerdeki çelik üreticilerine yanıtlamaları gereken anketler gönderilecek. Çelik ithalatçıları, ihracatçıları ve kullanıcıları, 3 hafta içerisinde kendi görüşlerini AB Komisyonu'na yazılı olarak iletecek.

AB Komisyonu, 9 aylık süreç sonunda kendi sanayisini bu durumdan korumaya yönelik kota veya ilave gümrük vergileri uygulanıp uygulanmamasına karar verecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

Kanada ve Meksika'nın süren Kuzey Amerika Serbest Anlaşması (NAFTA) müzakereleri nedeniyle söz konusu gümrük tarifelerinden muaf tutulacağı belirtilmişti. Trump ayrıca, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye de muafiyet tanınmasına karar vermişti.

İlave gümrük vergilerinden AB ülkelerine sağlanan muafiyetin 1 Mayıs'ta son bulacağı bildirilmişti.

AB, çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinden muaf tutulmaması halinde ABD'nin birçok ürününe misilleme yapılacağını açıklamıştı.