Ekonomi Bakanı Zeybekci, ABD'nin müttefiklerine İran'dan petrol ithalatını 4 Kasım'a kadar durdurma çağrısına yönelik olarak "ABD'nin kararı bizi bağlamaz" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD’nin müttefiklerine yönelik “4 Kasım’a kadar İran’dan petrol alımını sıfırlayın” şeklinde başlattığı girişime, “Bizi ABD’nin kararları bağlamaz” yanıtı geldi. ABD’nin girişimine yönelik haber Reuters ajansı tarafından “bir ABD dışişleri bakanlığı yetkilisi”ne dayandırılarak verilmişti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında bu haberin hatırlatılarak değerlendirmesinin istenmesi üzerine konuştu. Zeybekci, “ABD Ticaret Bakanlığı kararları bizi bağlamaz. Biz Türkiye’nin çıkarları için uygun gördüğümüz gibi hareket ederiz. Bizi Birleşmiş Milletler Kararları bağlar. Biz ancak BM kararlarını tanırız Dost ve kardeş İran’ın mağdur edilmemesine özen gösterilmesine çalışırız” yanıtı verdi.

Bu arada Nihat Zeybekci, ABD ticaret bakanlığı yetkililerinin, aralarında Türkiye’nin de olduğu ülkelerden çelik ve alüminyum ürünlerine ilave vergi getirilmesi sürecinde Avrupa ve diğer ülkeleri suçlamasına tepki gösterdi.

ABD yetkilisinin “biz sorumlu davrandık, Avrupa ve diğerleri uzlaşmadı” yönündeki ifadesine, “Sanki kendilerini tarif ediyorlar” yanıtını veren Zeybekci, “Karar öncesinde hiç diyalog kurmadılar, doğrudan kararı uygulamaya geçtiler. Yazılı olarak biz defalarca görüşme isteği bildirdik, Büyükelçimiz de çalıştı. Son olarak Bakan Yardımcımız gitti…” dedi.

Zeybekci, ABD’nin çelik ve alüminyuma ilave vergi koyma kriterlerinin, ABD’nin açık vermesi ve küresel terörle mücadeleye katkı verilmemesi olduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin her iki kritere de uymamasına rağmen ilave vergiye maruz kaldığını, buna misilleme olarak da 22 ABD menşeli ürüne Türkiye’nin ilave vergi koyduğunu hatırlattı.