AB'ye 11 milyar dolarlık yaptırım

ABD, 11 milyar dolar tutarında AB ürününe gümrük vergisi getirecek.

9 NİSAN, 20190
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AB'ye 11 milyar dolarlık yaptırım

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ticaret Örgütü'nün Avrupa Birliği'nin Airbus'a sağladığı desteklemelerin ABD'yi negatif şekilde etkilediğini tespit ettiğini belirterek, ABD'nin 11 milyar dolar tutarında AB ürününe gümrük vergisi getireceğini duyurdu.

Trump Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Avrupa Birliği, ABD ile ticaretin avantajlarından yıllardır yararlandı. Ancak bu yakında sona erecek" diye konuştu.

Avrupa Komisyonu'ndan bir kaynak olası yaptırıma "aynı şekilde karşılık verileceğini" söylemişti.

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