Bu yıl altıncısı düzenlenen Nisan’da Adana’da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile gündem yaratan Adana’ya ilişkin önemli bir projenin startı verildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, illerinin petrokimya sahasında çok stratejik bir potansiyeli barındırdığını söyleyerek, “Bu açıdan önemli bir projeyi gündemimize aldık. Ceyhan bölgesinde kurulması için startını verdiğimiz Ceyhan Kimya Organize Sanayi Bölgesi, yerli yabancı çok önemli yatırımcıları çekecek. Ceyhan Kimya OSB’de ilk etapta 50 bin kişilik istihdam yaratılacak” diye konuştu. OSB için kimya sektörünün önde gelenleri ile buluşmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Sözlü, “Adana, petrokimya sektörünün başkenti olacaktır. İhracat ilk etapta 10 milyar dolar sınırını aşacaktır” dedi. 25 bin dönüm arazi üzerine kurulacak Ceyhan Kimya OSB için aynı zamanda liman da inşa edilecek.

KARNAVALIN EKONOMİYE KATKISI

5-8 Nisan tarihleri arasında düzenlenen “Nisan’da Adana’da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”nın fikir öncüsü ve "Nisan'da Adana'da" Komitesi Başkanı, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt, karnavalın kent ekonomisine dönük katkılarına ilişkin rakamsal bilgiler sundu.

Adana turizminin karnavalın da etkisi ile her yıl yüzde 20 büyüme kaydettiğini dile getiren Bozkurt, “Sosyal bir proje olarak başlayan, sonrasında ise tanıtım faaliyetleri çerçevesinde bir turizm hareketine dönüşen karnaval, Adana’nın “marka kent” olma yolundaki çabasına da doğrudan katkı yapıyor” dedi. Bozkurt, tanıtım faaliyetlerinin bugüne kadarki reklam eşdeğerinin 29 milyon dolar olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

“Bu yıl Adana dışından otellerde ve evlerde konaklamak üzere yatılı gelecek olanlarla çevre il ve ilçelerden günübirlik gelecek olanların toplam 100 binden fazla olduğunu öngörüyoruz. Bunun yanında Adana halkının katılımıyla kent sokaklarında yaklaşık 1 milyon kişi karnavalı yaşadı. Yaptığımız hesaplamalara göre Adana’ya gelenlerin yeme içme ve konaklama dahil harcamalarının toplamının yaklaşık 100 Milyon TL’yi aştığını söyleyebiliriz. Bu rakam Portakal Çiçeği Karnavalı’nın dev bir ekonomi yarattığını gösteriyor”.

200 BİN ZİYARETÇİ YURT DIŞINDAN

Emniyet Müdürlüğü verilerine göre; düzenlendiği ilk yıl olan 2013 yılında 100 bin, 2014 yılında ise 140 bin kişi karnaval etkinliklerini yerinde izledi. 2013 yılında Adana’dan ve kent dışından yaklaşık 15 bin kişi, 2014 yılında da 30 bin kişinin katıldığı kortej ile karnaval etkinlikleri, büyük bir ilgi görmüştü.

2015 yılındaki karnaval ise rekorlara sahne oldu. Resmi verilere göre korteje 90 bin katıldı ve açılış töreni ile konsere katılım 150 bine ulaştı. Düzenlenen etkinlikleri yerinde izleyenlerin sayısının da 350 bin civarında olduğu karnaval, böylelikle Türkiye’de yaşayan hemen herkesin bildiği büyük bir organizasyona dönüştü.

2016 ve 2017 yılında da Adana halkı karnavallarına bir kez daha sahip çıkarak sokakları doldurdu. Yurt içinden ve yurtdışından gelen binlerce ziyaretçi ile birlikte onbinlerce Adanalı rengarenk giysileriyle karnaval yaptı. Geçen hafta altıncısı düzenlenen karnavalın 1 milyon kişiyi ağırladığı, gelenlerin yüzde 20’sinin yurt dışı ziyaretçisi olduğu tahmin ediliyor.