Ağbal'dan KDV iadesi müjdesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, sonraki dönemlere devreden KDV iadelerinin işletmelerin üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu belirterek, "Sonraki döneme devreden KDV'nin iade edilemezliği kuralını kaldırıyoruz." dedi.

Ağbal yaptığı açıklamada, sanayi ve ticaret odalarının KDV iadeleri konusunda şikayetlerde bulunduklarını söyledi.

Bunun üzerine KDV Kanunu'nda değişiklik yapılmasını gündemlerinin ilk maddesi olarak belirlediklerini anlatan Ağbal, konuyla ilgili bütün sivil toplum kuruluşlarından görüş aldıklarını bildirdi.

Ağbal, herkesin ortak beklentisinin KDV iadelerinin yapılması olduğuna işaret ederek, "Mevcut KDV Kanunumuzda bir düzenleme var, 'Sonraki döneme devredilen KDV iade edilmez' diye çok keskin bir düzenleme. Siz bir işletme olarak yatırım yapıyorsunuz, makine-ekipman alıyorsunuz, inşaat harcaması yapıyorsunuz, kanun size diyor ki 'Kusura bakma kardeşim, sen bu KDV'yi ödedin ama ancak bunu önümüzdeki yıllarda satışlarından topladığın KDV ile telafi edebilirsin.' Bu nedenle işletmelerimiz üzerinde uzun yıllara yayılmış KDV yükleri var." diye konuştu.