Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de, haftalardır grevlerle sarsılan Air France'in "yok olabileceğini" söyledi.

Le Maire, hükümetin havayolu şirketinin borçlarını üstlenmeyeceğini belirterek "Air France'ın varlığı tehlikede. Sorumluluğu olan herkese, adil olmayan ücret artışı isteyen yer operatörlerine, mürettebata ve pilotlara sesleniyorum. Rekabet için gerekeni yapmazsa Air France yok olabilir" dedi.

Fransa hükümeti, Air France'ın yüzde 14 hissesini elinde bulunduruyor. Havayolu devindeki iş bırakma eylemleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkede grevlere yol açan çalışma yasası açısından da test niteliği taşıyor.

Hisseleri yüzde 14 geriledi

Uzun süredir devam eden grevler nedeniyle zor günler geçiren Air France hisseleri, bugün yüzde 14 geriledi.

Air France-KLM, bu yılın ilk çeyreğinde büyük oranda grevlerin etkisiyle 269 milyon euro zarar ettiğini açıklamıştı. Havayolu şirketinin CEO'su Jean-Marc Janaillac da, çalışanların maaş artış önerisini reddederek yüzde 5 zam talebinde ısrar etmesinin ardından geçen hafta istifa etmişti.