Akaryakıt fiyatları baş döndürücü bir hızla zamlanmaya devam ediyor. Benzin fiyatları 12 kuruşluk zamla bazı illerde 6 liranın üzerine çıkarken, motorin zammı kendi rekorunu kırdı. Dün 17 kuruş zamlanan motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 13 kuruşluk yeni bir zam daha yansıtılacak. Böylece iki günde gelen toplam zam 30 kuruşa ulaştı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, “13 Nisan Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir” denildi.

FİYATI BENZİNE YAKLAŞTI

Zammın ardından motorinin ortalama litre fiyatı Ankara’da 5,63 lira, İstanbul’da 5,58 lira, İzmir’de 5.62 liraya yükselecek.

Motorine iki günde gelen iki zam, motorinle benzin arasındaki kası da daralttı. İstanbul’da benzin halen ortalama 54.94 liradan satılıyor. Böylece aradaki ortalama fiyat farkı 36 kuruşa kadar inmiş oldu.