Euler Hermes’in 36 ülkeden 20 sektörü inceleyen alacak tahsil süresi raporuna göre, Türkiye 83 günlük alacak tahsil süresi ile dünyada bu konuda Çin ve Yunanistan'ın ardından 3. sırada yer aldı.

Alacak tahsil sürelerinin küresel ortalaması 2007’den beri en yüksek seviyesine ulaşarak 2017’de 66 güne uzadı. Ekonominin küresel büyümeye odaklandığı yıllarda şirketler de en kısa sürede ödeme yapmaları için müşterilerini zorlamak yerine onlara güvenme eğilimi gösteriyor. Bu arada Türkiye alacak tahsilatında en zorlu 3. ülke konumunda yer alıyor.

Alacak sigortası şirketi Euler Hermes’in 36 ülkeden 20 sektörü inceleyen alacak tahsil süresi raporu yayımlandı.

Rapora göre, alacak tahsil süreleri 2017 yılında 2007 yılından beri en yüksek seviyesine ulaşarak 66 güne uzadı.2018 yılında da küresel ortalamanın 1 gün daha uzayarak 67 güne ulaşması bekleniyor. Elektronik, makine ve inşaat sektörleri 85 günü aşan alacak tahsil süresiyle dikkat çekiyor. Hanehalkı tüketimiyle bağlantılı olan tarımsal gıda, ulaşım ve eğlence sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin ise küresel ortalamadan daha kısa sürede ödemelerini aldıkları görülüyor.

Ekonomi büyüdükçe süreler de uzadı

2007-2008 ekonomik krizi şirketlerin ödeme vadelerini yakından takip etmesine ve hızlandırmasına neden olmuştu. Son 5 yıldır 64 günde sabitlenen alacak tahsil süresi son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dahası, her dört şirketten biri müşterilerinden ödemelerini 31 gün içerisinde alırken, yine her dört şirketten biri 90 gün sonrasında alıyor.

Bu durum şirketler arasındaki ödeme standartlarında rahatlama olduğunu gösteriyor. Küresel ekonomi büyüdükçe alacak tahsil sürelerinin uzadığını ispatlayan bu çalışma aynı zamanda küresel çaptaki ekonomik faaliyetlerle ödeme vadeleri arasında net bir korelasyon olduğunu da gösteriyor.

Çin’de keskin yükseliş

Amerika, Euro Bölgesi’nin bir kısmı ve Çin, 2017 yılında 2 gün gecikmeyle alacak tahsil sürelerinde en yüksek artışı yaşayan bölgeler olarak dikkat çekiyor. Euro Bölgesi’ndeki ortalama alacak tahsil süresi 2 günlük gecikmeyle 66 güne ulaştı. Bunda İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Hollanda’da yaşanan önemli orandaki artışı gizleyen İtalya, Danimarka ve Finlandiya’daki düşüş etkili oldu. Çin’deki alacak tahsil süresi ise 3 günlük gecikmeyle - son 10 yılın en yüksek seviyesine - 92 güne ulaştı.

Türkiye 3. sırada

Euler Hermes Türkiye CEO’su Özlem Özüner, alacak tahsil sürelerinin Türkiye’deki durumuyla ilgili olarak “Türkiye ise ortalama 83 günlük alacak tahsil süresiyle Çin ve Yunanistan’ın ardından en uzun alacak tahsil süresine sahip olan ülkeler arasında yer alıyor. Tekstil, Kimya ve Elektronik sektörlerinde ise ödeme süreleri 100 günün üzerine ulaşıyor. Perakende, Hizmet ve Ulaşım sektörlerinde alacak tahsil süreleri ise küresel ortalamanın altında kalıyor.” dedi.