Amazon kendi havalimanını yapıyor

Amazon, 1.5 milyar dolar yatırımla 3 milyon metrekare alanda kendi havalimanını inşa ediyor.

17 MAYIS, 20190
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Amazon kendi havalimanını yapıyor

E-ticaret devi Amazon, kendi havalimanını inşa etmek için hazırlıklara başladı. Havalimanı ABD'nin Kentucky eyaletindeki Cincinati kentine kurulacak.

Havalimanının temel atma törenine katılan Amazon CEO'su Jeff Bezos, iş makinesinin direksiyonuna geçip, sembolik olarak inşaat çalışmalarını başlattı, "Bunu sürmenin eğlenceli olduğunu tahmin ediyorsanız, haklısınız!" diye konuştu.

Bezos, temel atma törenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Paketlerinizi daha hızlı alabilmeniz için yeni hava merkezimize 1.5 milyar dolar yatırım yapıyoruz. 3 milyon metrekare büyüklüğünde olacak ve 2 bin kişiye iş yaratacak" ifadelerini kullandı.

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